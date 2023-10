Datblygiad arloesol Canfod Niwtrino ar Ddŵr yn Ontario

By

Mae gwyddonwyr wedi gwneud datblygiad arloesol o ran canfod niwtrino gan ddefnyddio tanc o ddŵr pur iawn wedi'i gladdu o gilometrau o dan wyneb y Ddaear yn Ontario, Canada. Mae niwtrinos yn ronynnau tebyg i ysbrydion sy'n doreithiog yn y Bydysawd ond sy'n hynod anodd eu hastudio oherwydd eu diffyg màs, gwefr, a rhyngweithio â gronynnau eraill.

Yn yr arbrawf hwn, defnyddiodd gwyddonwyr y dŵr i ganfod antineutrinos, sef gwrthronynnau niwtrinos. Mae antineutrinos yn cael eu creu yn ystod dadfeiliad beta niwclear, math o bydredd ymbelydrol. Pan fydd antineutrino electron yn rhyngweithio â phroton, mae'n cynhyrchu positron a niwtron mewn adwaith a elwir yn bydredd beta gwrthdro.

I ganfod y broses hon, defnyddiodd gwyddonwyr danc mawr wedi'i lenwi â pheryglydd hylif, sy'n chwyddo golau. Mae'r tanc wedi'i leinio â thiwbiau photomultiplier sy'n gallu canfod glow gwan ymbelydredd Cherenkov a gynhyrchir gan ronynnau wedi'u gwefru sy'n symud yn gyflymach na chyflymder golau yn yr hylif.

Fel arfer, mae synwyryddion llawn dŵr yn ei chael hi'n anodd canfod signalau o dan 3 megaelectronfolt, ond dangosodd yr arbrawf hwn y gallai tanc llawn dŵr ganfod signalau mor isel ag 1.4 megaelectronfolt. Llwyddodd y tîm i ganfod tystiolaeth o bydredd beta gwrthdro gyda lefel hyder o 3 sigma, sy'n cyfateb i debygolrwydd o 99.7 y cant.

Mae gan y datblygiad arloesol hwn oblygiadau sylweddol ar gyfer arbrofion niwtrino a thechnoleg monitro. Mae'n cynnig deunydd mwy cost-effeithiol sydd ar gael yn rhwydd ar gyfer canfod niwtrinos ac antineutrinos. Yn ogystal, mae'r ymchwil yn awgrymu y gallai synwyryddion dŵr gael eu defnyddio i fonitro cynhyrchiant pŵer adweithyddion niwclear.

Mae’r cydweithrediad SNO+, a gynhaliodd yr arbrawf hwn, yn labordy tanddaearol o’r radd flaenaf sydd wedi’i leoli fwy na 2 gilometr o dan wyneb y Ddaear. Mae'r labordy yn amddiffyn rhag pelydrau cosmig, gan ganiatáu ar gyfer signalau sydd wedi'u datrys yn eithriadol o dda.

Yn ogystal â'i gymwysiadau ymarferol, mae SNO+ yn parhau i gyfrannu at ein dealltwriaeth o niwtrinos. Mae gan wyddonwyr ddiddordeb arbennig mewn penderfynu a yw niwtrinos ac antineutrinos yr un gronyn neu a oes gwahaniaethau rhyngddynt. Mae SNO+ ar hyn o bryd yn chwilio am bydredd prin nas gwelwyd o'r blaen a allai daflu goleuni ar y cwestiwn hwn.

Ar y cyfan, mae'r datblygiad arloesol hwn o ran defnyddio dŵr i ganfod niwtrino yn agor posibiliadau newydd ar gyfer astudio'r gronynnau anodd hyn a dyfnhau ein dealltwriaeth o'r Bydysawd.

