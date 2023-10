Lleuad Newydd, Eclipse Newydd: Sbectol yn yr Awyr

By

Mae dawns nefol ar fin cael ei chynnal yn awyr y nos, wrth i eclips y lleuad ddod i’n golwg bythefnos ar ôl eclips solar rhyfeddol. Y mis hwn, ar Hydref 28ain, bydd y lleuad yn sgimio ymyl ogleddol cysgod y Ddaear, gan greu arddangosfa weledol syfrdanol.

Tra bod yr eclips solar diweddar wedi gwefreiddio cynulleidfaoedd gyda’i “gylch o dân,” bydd yr eclips lleuad rhannol sydd ar ddod yn olygfa wahanol yn gyfan gwbl. Yn anffodus, efallai y bydd y rhai a welodd yr eclips solar yn colli allan ar y digwyddiad lleuadol hwn gan y bydd yn digwydd yn ystod y dydd pan fydd y lleuad o dan y gorwel. Y tro hwn, bydd Hemisffer y Dwyrain, gan gynnwys Canada a New England, yn y sefyllfa orau i weld yr eclips yn datblygu.

Wrth i'r lleuad godi yn awyr yr hwyr, efallai y bydd trigolion taleithiau Morwrol Canada yn cael cipolwg ar yr umbra, rhan fewnol dywyllach cysgod y Ddaear, yn llithro oddi ar wyneb y lleuad. Efallai y bydd gwylwyr llygad miniog yn New England hefyd yn sylwi ar gysgod gwan y penumbra, rhan allanol ysgafnach y cysgod.

I ddal yr olygfa orau o'r eclips, cofiwch fod y lleuad yn codi yn union wrth i'r haul fachlud, gan achosi i'r awyr gyfnos gael ei goleuo'n llachar. Am saethiad clir o'r lleuad, arhoswch nes bod yr awyr yn tywyllu ychydig a'r lleuad yn codi'n uwch uwchben y gorwel. Bydd Newfoundland a Labrador yn profi'r eclips canol tua adeg codiad y lleuad, gan ganiatáu ar gyfer cyfle gwylio ychydig yn hirach.

Dyma linell amser o ddigwyddiadau'r eclipse (mewn amser lleol):

- Lleuad yn mynd i mewn i penumbra: Ddim yn weladwy

- Lleuad yn mynd i mewn i umbra: Ddim yn weladwy

– Eclipse canol: 5:45 pm (EDT)

– Lleuad yn gadael umbra: 5:52 pm (ADT)

– Lleuad yn gadael penumbra: 6:26 pm (ADT)

Yn ystod yr eclipse, bydd y lleuad yn trosglwyddo'n raddol o'r penumbra i'r umbra. Bydd y penumbra, un o eithafion allanol gwan cysgod y Ddaear, yn dechrau dangos cysgod gwan ar ochr chwith y lleuad. Wrth i amser fynd rhagddo, bydd ymyl y lleuad yn mynd i mewn i'r umbra tywyllach, gan nodi dechrau'r eclips rhannol. Dim ond cyfran fach o ddiamedr y lleuad y bydd yr umbra yn ei orchuddio, gan gyrraedd dim ond swil o'r crater Tycho.

Daw’r eclips i ben ar ôl 77 munud wrth i’r lleuad adael yr ymbarél, gan adael atgof hudolus ar ei hôl hi i’r rhai sy’n ddigon ffodus i’w weld.

Cwestiynau Cyffredin (FAQ):

C: Beth yw eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan fydd y Ddaear yn alinio ei hun rhwng yr haul a'r lleuad, gan daflu cysgod ar y lleuad.

C: A fydd yr eclipse lleuad sydd ar ddod yn weladwy ledled y byd?

A: Na, bydd yr eclipse hwn i'w weld yn bennaf yn Hemisffer y Dwyrain, gyda Chanada a New England yn cael yr olygfa orau.

C: Pa mor aml mae eclipsau yn digwydd?

A: Mae eclipsau’r haul a’r lleuad fel arfer yn dod mewn parau, gydag eclips lleuad yn digwydd bythefnos cyn neu ar ôl eclips solar.

C: Pryd fydd yr eclips lleuad nesaf yn digwydd?

A: Bydd yr eclips lleuad nesaf yn ddigwyddiad penumbral ar Fawrth 25ain y flwyddyn nesaf, yn ffafrio Gogledd a De America.

C: Sut alla i ddal yr olygfa orau o'r eclipse?

A: Arhoswch nes bydd yr awyr yn tywyllu a'r lleuad yn uwch uwchben y gorwel i sicrhau saethiad clir. Ystyriwch ddefnyddio telesgopau neu ysbienddrych i gael golwg agosach.

Wrth i'r lleuad dalu ei hymweliad â chysgod y Ddaear, gadewch inni ymhyfrydu yn rhyfeddodau ein bydysawd a choleddu eiliadau byrlymus y bale nefol hwn.