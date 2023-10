Effaith Economaidd CU Boulder yn Colorado yn Cyrraedd $4.3 biliwn

By

Mae astudiaeth newydd a gynhaliwyd gan Is-adran Ymchwil Busnes Ysgol Fusnes Leeds CU Boulder wedi datgelu bod y brifysgol wedi creu effaith economaidd sylweddol ledled talaith Colorado, sef cyfanswm o $4.3 biliwn yn ystod blwyddyn ariannol 2022–23. Mae hyn yn gynnydd o $3.3 biliwn yn y flwyddyn flaenorol.

Dadansoddodd yr astudiaeth ffactorau amrywiol a gyfrannodd at effaith economaidd CU Boulder. Cyflogodd y brifysgol gyfanswm o 19,189 o gyfadran, staff a myfyrwyr, gyda gwariant cyfun o gyflog a buddion o $1.1 biliwn. Creodd y gyflogaeth hon effaith economaidd uniongyrchol o $1.8 biliwn, gan gwmpasu nid yn unig y cyflogau ond hefyd gwariant y brifysgol ar nwyddau a gwasanaethau gan werthwyr lleol.

At hynny, hwylusodd effaith anuniongyrchol ac ysgogedig CU Boulder, a ddeilliodd o ymchwil a throsglwyddo technoleg, dwf cwmni a chreu swyddi, gan arwain at gyfanswm effaith o $2.5 biliwn. Cyfrannodd ffactorau megis chwyddiant, costau llafur cynyddol, a gwell ansawdd data gyda gwariant manylach a neilltuwyd i Colorado at yr effaith economaidd gynyddol. Mae statws CU Boulder fel y cyfrannwr economaidd mwyaf i ardal ystadegol fetropolitan Boulder hefyd yn dangos ei arwyddocâd i'r economi leol.

Yn ogystal, canfu'r astudiaeth fod gwariant ymchwil CU Boulder yn gyfanswm o $643 miliwn, gan arwain at gyfraniad economaidd o $1.2 biliwn. Cyrhaeddodd gwariant myfyrwyr ac ymwelwyr nad ydynt yn lleol y brifysgol yn y wladwriaeth $ 777 miliwn, gan gwmpasu costau rhent, bwydydd, cludiant, gofal plant, hamdden a gofal iechyd.

Amcangyfrifwyd bod gwariant uniongyrchol CU Boulder yn ystod y flwyddyn ariannol yn $700 miliwn, a oedd yn cynnwys costau a gyllidebwyd ar gyfer prosiectau adeiladu. Yn nodedig, roedd prosiectau adnewyddu Hellems Arts and Sciences a Theatr Awyr Agored Mary Rippon ymhlith y prosiectau mwyaf yn CU Boulder.

Wrth ystyried effaith economaidd gyffredinol holl gampysau ac ysbytai cyswllt system Prifysgol Colorado, cyrhaeddodd cyfanswm yr effaith ledled y wladwriaeth $17.2 biliwn trawiadol yn ystod blwyddyn ariannol 2022-23, gan gefnogi cyfanswm o 98,175 o swyddi yn bennaf yn y Boulder, Denver. , ac ardaloedd metropolitan Colorado Springs.

Mae'n bwysig nodi nad oedd yr astudiaeth yn cynnwys effaith cyn-fyfyrwyr, wedi ymddeol, athletau, neu drosglwyddo technoleg. Fodd bynnag, mae'r canfyddiadau hyn yn amlygu'r cyfraniad sylweddol y mae CU Boulder yn ei wneud i economi'r wladwriaeth ac ansawdd bywyd cyffredinol.

Ffynonellau:

– Is-adran Ymchwil Busnes Ysgol Fusnes Leeds CU Boulder