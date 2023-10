Goblygiadau Atmosffer y Ddaear ar Chwilio am Fywyd yn y Bydysawd

By

Ym maes astrobioleg, mae gwyddonwyr yn aml yn edrych i'r Ddaear fel templed ar gyfer deall posibiliadau bywyd yn y bydysawd. Mae analogau daear, planedau sy'n ymdebygu i'n planedau ni o ran cyfannedd a chyfansoddiad atmosfferig, o ddiddordeb arbennig. Fodd bynnag, mae awyrgylch y Ddaear wedi esblygu'n sylweddol dros amser, gan olygu bod angen deall ei gorffennol er mwyn chwilio'n well am arwyddion bywyd ar blanedau eraill.

Chwaraeodd yr Eon Phanerozoic, sy'n ymestyn dros y 500 miliwn o flynyddoedd diwethaf, ran hanfodol yn esblygiad atmosffer y Ddaear ac ymddangosiad rhywogaethau amrywiol. Gwelodd y cyfnod hwn gynnydd mewn cynnwys ocsigen a datblygiad anifeiliaid, planhigion tir, a deinosoriaid. Fodd bynnag, nid yw'r dulliau presennol a ddefnyddir i chwilio am arwyddion o fywyd ar allblanedau yn cyfrif am y newidiadau yn atmosffer y Ddaear dros amser.

I bontio'r bwlch hwn, creodd tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Cornell efelychiad o atmosffer y Ddaear yn ystod yr Eon Phanerozoic. Dan arweiniad Rebecca Payne a Lisa Kaltenegger, nod y tîm oedd darparu offeryn ar gyfer cynllunio a dehongli arsylwadau o atmosfferau allblaned. Trwy ddeall cyfansoddiad atmosffer y Ddaear trwy wahanol gyfnodau, gall seryddwyr adnabod targedau addawol yn well ar gyfer chwilio am fywyd.

Mae'r astudiaeth o allblanedau ar hyn o bryd yn trawsnewid o ddarganfod i nodweddu, gyda chymorth telesgopau uwch sy'n gallu cael sbectra yn uniongyrchol o atmosfferau allblaned. Trwy dechnegau megis delweddu uniongyrchol a dadansoddi sbectra trawsyrru, gall seryddwyr gasglu data hanfodol ar gyfansoddiad atmosfferau allblanedol. Disgwylir i Delesgop Gofod James Webb sydd ar ddod ddarparu gwybodaeth hyd yn oed yn fwy manwl.

Er bod nifer o allblanedau wedi'u darganfod a'u nodweddu, mae diffyg analogau Daear ar wahanol gamau o esblygiad atmosfferig. Mae'r Eon Phanerozoic, yn arbennig, o ddiddordeb oherwydd ei ddatblygiadau sylweddol mewn bywyd daearol. Trwy efelychu'r sbectra trawsyrru a gynhyrchir gan atmosffer planed, gall ymchwilwyr bennu ei chyfansoddiad a phresenoldeb arwyddion bywyd.

Gall deall esblygiad atmosffer y Ddaear ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr i arwain y gwaith o chwilio am fywyd ar allblanedau. Trwy nodi analogau Daear ar wahanol gamau o ddatblygiad atmosfferig, gall gwyddonwyr leihau targedau posibl wrth chwilio am fywyd allfydol.

