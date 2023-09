Tyllau Du Wedi'u Canfod yn Agosatrwydd Torri Record i'r Ddaear

By

Mae darganfyddiad diweddar wedi datgelu presenoldeb tyllau du gryn bellter i'r Ddaear. Mae'n hysbys bellach bod Clwstwr Seren Hyades, sydd wedi'i leoli 153 o flynyddoedd golau i ffwrdd, yn gartref i ddau neu dri thwll du. Yn wahanol i ddarganfyddiadau blaenorol, mae'r tyllau du hyn mewn clwstwr sy'n weladwy i'r llygad noeth o awyr weddol dywyll.

Mae Clwstwr Seren Hyades yn aml yn cael ei gysgodi gan ei gymydog mwy enwog, y Pleiades. Fodd bynnag, yr Hyades yw'r clwstwr sêr agosaf at y Ddaear. Mae arsylwadau blaenorol o dyllau du wedi bod yn llawer pellach i ffwrdd, a deiliad presennol y record yw Gaia BH1, sydd 1,600 o flynyddoedd golau i ffwrdd.

Roedd yn bosibl darganfod tyllau duon yng nghlwstwr Hyades trwy fesuriadau manwl gywir o leoliadau a symudiadau sêr y clwstwr. Defnyddiwyd modelau cyfrifiadurol i ddyblygu dosbarthiad y sêr o amgylch canol y clwstwr, a darganfuwyd y cyfatebion gorau pan gynhwyswyd dau neu dri thwll du.

Mae gan yr arsylwi hwn oblygiadau pwysig ar gyfer deall esblygiad clystyrau o sêr a'u cyfraniad at ffynonellau tonnau disgyrchiant. Mae hefyd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar sut mae presenoldeb tyllau du yn effeithio ar ddeinameg clystyrau o sêr.

Mae'r rhan fwyaf o'r chwiliadau am dyllau du wedi canolbwyntio ar glystyrau crwn yn eurgylch Llwybr Llaethog, ond mae'r darganfyddiad hwn yn awgrymu bod clystyrau agored fel yr Hyades, sy'n agosach at y Ddaear, yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer astudiaeth bellach.

Cyhoeddwyd canfyddiadau'r astudiaeth hon yn Hysbysiadau Misol y Gymdeithas Seryddol Frenhinol.

