Dirywiad Cylchrediad Trothwyol Môr yr Iwerydd: Deall y Canlyniadau

Mae cylchrediad thermohalin, sy'n cynnwys cerrynt amrywiol a masau dŵr, yn chwarae rhan hanfodol wrth ddosbarthu gwres, halltedd a maetholion ledled cefnforoedd y byd. Un elfen arwyddocaol o'r cylchrediad hwn yw Cylchrediad Gwrthdroi Môr yr Iwerydd (AMOC), sy'n gyfrifol am ddosbarthu gwres i ffwrdd o'r trofannau tua'r gogledd a chynnal hinsawdd gytbwys. Fodd bynnag, mae ymchwil diweddar a gynhaliwyd gan yr academyddion o Ddenmarc, Peter Ditlevsen a Susanne Ditlevsen, yn awgrymu bod yr AMOC yn dirywio ac y gallai gau i lawr erbyn canol y ganrif, gan arwain at ganlyniadau difrifol i'n planed.

Gallai'r posibilrwydd o gau'r AMOC arwain at gynnydd yn lefel y môr, gwresogi byd-eang, newidiadau mewn ecosystemau morol, peryglu diogelwch bwyd, a mwy o asidedd cefnforol. Efallai y bydd Ewrop yn wynebu oeri enfawr, tra gallai rhanbarthau trofannol orboethi. Byddai sychder a llifogydd yn digwydd mewn gwahanol rannau o'r byd. Er bod y papur wedi creu dadl, mae'n cyd-fynd â'r consensws gwyddonol bod yr AMOC yn sensitif i newid yn yr hinsawdd a'i fod wedi mynd trwy amrywiadau trwy gydol amser daearegol.

Yn ogystal â'r AMOC, mae ceryntau cefnforol a phatrymau cylchrediad eraill yn profi sifftiau. Mae Cerrynt Agulhas yng Nghefnfor De India yn gwanhau oherwydd newidiadau mewn dosbarthiad gwres a dŵr croyw, tra bod digwyddiadau El Niño yn dwysáu yn y Cefnfor Tawel. Mae ymchwil Ditlevsens yn canolbwyntio'n bennaf ar dymheredd arwyneb y môr tra'n esgeuluso ffactorau eraill a allai effeithio ar gau'r AMOC, megis lefelau carbon deuocsid a chyflwr cynhyrchu dŵr dwfn. Mae gwyddonwyr yn cytuno, er bod yr AMOC yn gwanhau, ei bod yn annhebygol y bydd cau'n llwyr yn digwydd o fewn y ganrif hon.

Mae'n bwysig nodi bod cerhyntau a chylchrediad y cefnforoedd wedi newid dros amser, gyda'r AMOC yn cryfhau ac yn pylu mewn ymateb i gyfnodau oerach neu gynhesach. Mae ymchwil blaenorol yn dangos bod yr AMOC wedi gwanhau neu gau i lawr yn ystod yr Uchafswm Rhewlifol Olaf, cyfnod o amodau hinsoddol gwahanol.

Er gwaethaf y dadlau ynghylch y papur, mae'n fan cychwyn gwerthfawr ar gyfer trafodaethau ar ddyfodol yr AMOC. Mae'n darparu amserlen ar gyfer cau i lawr posibl rhwng 2025 a 2095, gan annog astudiaeth bellach a datblygu senarios a modelau. Bydd dyfnhau ein dealltwriaeth o’r system AMOC yn llywio’r broses o wneud penderfyniadau polisi ac yn helpu i liniaru canlyniadau posibl ei dirywiad.

