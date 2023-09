Y Swistir a Gwlad Pwyl yn Excel yng Nghystadleuaeth Her Crwydro Ewropeaidd

Daeth 9fed rhifyn cystadleuaeth roboteg ofod Her Crwydro Ewrop i ben yn ddiweddar, a phrofodd dau dîm o’r Swistir a Gwlad Pwyl eu hysbryd trwy sicrhau’r safleoedd gorau ar y podiwm. Daeth tîm AGH Space Systems o Wlad Pwyl i’r amlwg fel yr enillwyr pennaf, gan greu argraff ar y rheithgor gyda’u sgiliau robotig eithriadol. Enillodd Tîm Rover FHNW ac EPFL Xplore o'r Swistir yr ail a'r trydydd safle, yn y drefn honno.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar Marsyard artiffisial mwyaf y byd, gan ddarparu amgylchedd realistig i'r timau ddangos eu galluoedd. Yr hyn a wnaeth digwyddiad eleni hyd yn oed yn fwy arbennig oedd cyflwyno proses ardystio, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y gystadleuaeth.

Roedd y rowndiau terfynol yn dyst i gystadleuaeth wefreiddiol ymhlith y timau o bedwar ban byd. Ar wahân i'r gystadleuaeth ddwys, roedd y digwyddiad yn cynnig amrywiaeth o atyniadau a syndod i'r cyfranogwyr. Cawsant gyfle i gwrdd â gofodwr ESA Sławosz Uznański, mwynhau profiad sinema awyr agored, arsylwi awyr y nos, a hyd yn oed rheoli crwydro, dronau, a robotiaid cerdded.

Cymerodd cyfanswm o 35 o dimau academaidd o bron bob cyfandir ran yn y rowndiau terfynol, gydag 20 tîm yn cystadlu ar y safle a 15 yn cymryd rhan o bell. Cynlluniodd y trefnwyr dasgau heriol a oedd yn creu rhwystrau sylweddol i'r timau. Un o'r tasgau anoddaf oedd datrys pos daearegol cymhleth, na lwyddodd ond ychydig o dimau i'w gyflawni. Yn ogystal, roedd y tir garw yn her sylweddol i'r crwydrol.

Enillwyr y gystadleuaeth oedd AGH Space Systems o Wlad Pwyl yn y fformiwla ON-SITE a Makercie o’r Iseldiroedd yn y fformiwla REMOTE. Ochr yn ochr â nhw, llwyddodd Tîm Crwydro FNHW o'r Swistir a DJS Antariksh o India i sicrhau'r ail safle. Hawliwyd y trydydd safle gan EPFL Xplore o'r Swistir a ProjectRED o'r Eidal.

Roedd Her Crwydro Ewropeaidd eleni yn arddangos sgiliau trawiadol ac arloesedd y timau a gymerodd ran. Mae'n dyst i ddatblygiadau mewn roboteg ofod ac yn amlygu'r potensial ar gyfer teithiau i blanedau pell yn y dyfodol. Mae'r gystadleuaeth nid yn unig yn meithrin cystadleuaeth iach ond hefyd yn hwyluso rhannu gwybodaeth ymhlith y cyfranogwyr, gan hyrwyddo ymhellach y maes archwilio gofod a roboteg.

Diffiniad o dermau:

1. Her Crwydro Ewropeaidd (ERC): Cystadleuaeth roboteg ofod fawreddog a gynhelir yn flynyddol, yn herio timau i arddangos eu sgiliau robotig mewn amgylchedd realistig tebyg i blaned Mawrth.

2. Fformiwla AR Y SAFLE: Yn cyfeirio at dimau sy'n cystadlu yn lleoliad ffisegol y gystadleuaeth.

3. Fformiwla PELL: Yn cyfeirio at dimau sy'n cymryd rhan o bell o leoliadau pell.

4. Marsyard: Amgylchedd artiffisial wedi'i gynllunio i ailadrodd y nodweddion arwyneb a'r amodau a geir ar blaned Mawrth.