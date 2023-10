Telesgopau Bot a Weithredir gan Bright Transient Survey (BTS) Darganfod, Cadarnhau a Dosbarthu Uwchnofa Newydd

By

Mae grŵp o wyddonwyr a seryddwyr wedi gwneud cynnydd sylweddol yn yr astudiaeth o uwchnofâu trwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) a thechnolegau dysgu peiriannau yn llwyddiannus. Cyflogodd y seryddwyr brosiect bot Bright Transient Survey (BTS) fel rhan o fenter ehangach ar gyfer arsylwi a dosbarthu uwchnofâu sy'n rhagori ar lefel benodol o ddisgleirdeb.

Roedd y BTSbot, a ddatblygwyd gan fyfyrwyr a chyfadran ym Mhrifysgol Northwestern, yn gallu nodi a dosbarthu uwchnofa mewn amser real, gan ddileu'r angen am ymyrraeth ddynol i gadarnhau'r digwyddiad. Trwy gael gwared ar y “dyn canol dynol,” mae'r bot yn rhoi mwy o amser i ymchwilwyr ddadansoddi'r digwyddiad nefol.

Mynegodd yr Athro Cynorthwyol Adam Miller o Brifysgol Northwestern bwysigrwydd y datblygiad hwn, gan nodi y gallai mireinio modelau ymhellach alluogi'r bot i ynysu isdeipiau penodol o ffrwydradau serol. Byddai hyn yn gwella'n sylweddol yr astudiaeth o ffrwydradau cosmig ac yn cyfrannu at ddatblygiad damcaniaethau newydd i egluro eu tarddiad.

Er bod rhai unigolion wedi mynegi pryderon ynghylch disodli bodau dynol gan AI, pwysleisiodd Miller mai'r nod yn y pen draw yw cynyddu effeithlonrwydd. Mae prosiect BTS, a ddechreuodd yn 2018, bellach yn meddu ar gronfa ddata helaeth o ddegau o filoedd o uwchnofâu. Mae'r data hwn yn caniatáu i'r tîm hyfforddi a gwella gallu'r bot i awtomeiddio'r broses o ddarganfod a dosbarthu.

Mae cymhwyso deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol yn llwyddiannus yn y maes hwn yn nodi cynnydd sylweddol mewn ymchwil seryddol. Gyda thelesgopau bot BTS yn gweithio ar y cyd, mae darganfod a dosbarthu uwchnofâu newydd bellach yn fwy effeithlon nag erioed o'r blaen.

Ffynonellau:

- Erthygl wreiddiol: [Ffynhonnell]

– Diffiniad o Supernova: Mae uwchnofa yn ffrwydrad pwerus sy'n digwydd ar ddiwedd cylch bywyd seren, gan arwain at ryddhau llawer iawn o egni a ffurfio elfennau newydd.

- Diffiniad o AI: Mae deallusrwydd artiffisial yn cyfeirio at ddatblygiad systemau cyfrifiadurol sy'n gallu cyflawni tasgau sydd fel arfer yn gofyn am ddeallusrwydd dynol, megis canfyddiad gweledol, adnabod lleferydd, a gwneud penderfyniadau.

- Diffiniad o Ddysgu Peiriannau: Mae dysgu peiriant yn is-set o AI sy'n cynnwys defnyddio algorithmau i alluogi cyfrifiaduron i ddysgu o ddata a'i ddehongli heb raglennu penodol.

- Prifysgol Gogledd-orllewinol: [Ffynhonnell]