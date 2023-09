Mae tyllau duon anferth yn bwydo'n gyflymach na'r disgwyl, darganfyddiadau'r astudiaeth

By

Crynodeb:

Mae tîm o wyddonwyr wedi darganfod y gallai fod gan dyllau duon anferthol “wasanaeth dosbarthu” anhysbys o’r blaen sy’n rhoi nwy a llwch iddynt ei ddefnyddio ar gyfradd llawer cyflymach nag a gredwyd yn flaenorol. Gallai'r canfyddiadau hyn roi mewnwelediad i sut mae'r titaniaid cosmig hyn yn defnyddio deunydd amgylchynol a dylanwadu ar esblygiad galaethau. Datgelodd yr ymchwil, yn seiliedig ar efelychiadau 3D cydraniad uchel, y gall tyllau du ddefnyddio nwy a llwch o fewn ychydig fisoedd, yn hytrach na dros gannoedd neu filoedd o flynyddoedd. Efallai y bydd y broses fwydo gyflym hon yn esbonio'r amrywiadau cyflym a welwyd mewn rhai cwasars, sef canolfannau llachar galaethau gweithredol. Dangosodd yr efelychiadau hefyd fod rhan fewnol y ddisg ailgronni, lle mae'r rhan fwyaf o olau'r quasar yn dod, yn cael ei ddinistrio ac yna'n cael ei ailgyflenwi, gan nodi amgylchedd bwydo mwy anhrefnus. Yn ogystal, efallai na fydd aliniad y disgiau cronni â chylchdro'r twll du, a dybiwyd yn flaenorol gan wyddonwyr, yn gywir, gan arwain at ddealltwriaeth wedi'i hail-ddychmygu o'r broses fwydo o dyllau du anferthol.

Mae tyllau duon anferth, sydd â llawer o filiynau neu filiynau o weithiau'n fwy na'r haul, yn byw yng nghanol y rhan fwyaf o alaethau. Pan fyddant wedi'u hamgylchynu gan ddisgiau ailgronni wedi'u gwneud o nwy a llwch, maen nhw'n pŵer cwasars, canolfannau hynod ooleuol galaethau gweithredol. Mae dynameg bwydo twll du wedi bod yn gwestiwn canolog mewn ffiseg disg cronni, gan y byddai deall sut mae nwy yn cyrraedd y twll du yn rhoi cipolwg ar hirhoedledd a disgleirdeb y ddisg. Mae efelychiadau cydraniad uchel gan ddefnyddio uwchgyfrifiadur Summit wedi datgelu bod troelli a rhwygo’r ddisg ailgronni a achosir gan sbin y twll du yn arwain at hollti’r ddisg yn “is-ddisgiau” mewnol ac allanol. Mae'r twll du yn cychwyn ei bryd bwyd trwy ddifa'r nwy a'r llwch yn y ddisg fewnol, tra bod mater o'r ddisg allanol yn llenwi'r bylchau a adawyd ar ôl. Gall y broses hon o fwyta, ail-lenwi a bwyta eto ddigwydd dros ychydig fisoedd, gan arwain at gyfradd fwydo llawer cyflymach nag a amcangyfrifwyd yn flaenorol.

Mae efelychiadau'r tîm hefyd yn herio'r rhagdybiaeth bod y disgiau cronni yn cyd-fynd â chylchdro'r twll du. Nid yw nwy sy'n bwydo'r tyllau du hyn o reidrwydd yn gwybod cylchdro'r twll du, gan arwain at amgylchedd mwy cythryblus a blêr. Mae'r effaith Lensio-Thirring yn chwarae rhan arwyddocaol yn y broses hon, gan achosi i'r disgiau cronni siglo a'r rhanbarth mewnol droelli'n gyflymach. Mae warping y system ddisg yn arwain at wrthdrawiadau rhwng nwy o wahanol ranbarthau, gyrru deunydd yn agosach at y twll du ac yn y pen draw achosi y ddisg i hollti. Yna mae'r disgiau mewnol ac allanol yn esblygu ar wahân ac yn datblygu gwahanol siglo, gan ymdebygu i gylchoedd gyrosgop yn hytrach na phlât troelli.

Gallai'r mewnwelediadau newydd hyn i gyfraddau bwydo tyllau du a deinameg disgiau ailgronni gael goblygiadau ar gyfer deall esblygiad galaeth ac ymddygiad cwasars. Maent yn herio modelau damcaniaethol blaenorol ac yn amlygu'r angen am ymchwil ac arsylwadau pellach i ddeall yn llawn y prosesau cymhleth sy'n digwydd o amgylch tyllau duon anferth yn y bydysawd.

