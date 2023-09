Synhwyrydd Nwyon Tŷ Gwydr wedi'i Adeiladu gan NASA ar gyfer Menter Mapio Carbon yn agosáu at Lansio

By

Mae Labordy Jet Propulsion (JPL) NASA wedi datblygu sbectromedr delweddu o'r radd flaenaf sydd wedi'i gynllunio i fesur nwyon tŷ gwydr, methan a charbon deuocsid o'r gofod. Mae'r offeryn hwn wedi symud gam yn nes at ei lansio ar ôl cael ei gyflwyno i Planet Labs PBC yn San Francisco.

Mae'r sbectromedr delweddu yn rhan o'r fenter Carbon Mapper a arweinir gan y sefydliad dielw Carbon Mapper. Bydd yn caniatáu i'r sefydliad nodi a mesur ffynonellau methan a charbon deuocsid, gan ganolbwyntio'n benodol ar “uwch-allyrwyr,” sy'n gyfrifol am gyfran sylweddol o allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang.

Mae'r glymblaid Carbon Mapper, sy'n cynnwys Carbon Mapper, JPL, Planet, Bwrdd Adnoddau Awyr California, Rocky Mountain Institute, Prifysgol Talaith Arizona, a Phrifysgol Arizona, yn cydweithio yn yr ymdrech gyhoeddus-breifat hon i gasglu data ar allyriadau nwyon tŷ gwydr. .

Mae'r sbectromedr delweddu yn gweithio trwy fesur y tonfeddi golau a adlewyrchir gan arwyneb y Ddaear a'i amsugno gan nwyon yn yr atmosffer. Mae nwyon gwahanol yn amsugno gwahanol donfeddi golau, gan greu “olion bysedd” sbectrol unigryw y gall y sbectromedr delweddu ei adnabod. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer mesur a meintioli allyriadau nwyon tŷ gwydr yn gywir.

Cyn ei integreiddio i loeren Tanager a ddyluniwyd gan Planet, cafodd y sbectromedr ei brofi'n drylwyr yn JPL i sicrhau ei wydnwch yn amodau eithafol y gofod. Roedd y profion llwyddiannus yn cynnwys gosod y sbectromedr i ddirgryniadau dwys a thymheredd eithafol. Defnyddiwyd sampl o fethan hefyd i brofi'r offeryn gorffenedig o fewn siambr wactod, gan gynhyrchu olion bysedd sbectrol clir o'r nwy.

Mae lansiad y lloeren, gyda'r sbectromedr delweddu integredig, wedi'i drefnu ar gyfer dechrau 2024. Nod menter Carbon Mapper yw defnyddio'r data a gasglwyd gan yr offeryn hwn ynghyd ag offerynnau presennol eraill, megis sbectromedr Ymchwilio i Ffynonellau Llwch Mwynau Arwyneb y Ddaear (EMIT) NASA. ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol, i ddarparu arolwg cynhwysfawr o allyriadau nwyon tŷ gwydr ffynhonnell pwynt ledled y byd.

Mae'r cydweithrediad hwn rhwng llywodraeth, dyngarwch, a diwydiant yn enghraifft o sut y gall dulliau arloesol arwain at alluoedd eithriadol gyda'r potensial ar gyfer effaith fyd-eang.

