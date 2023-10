Mewnwelediadau Newydd i Ledaeniad Tonnau Actin: Datrys y Mecanwaith y Tu ôl i Symudiad Cell

By

Mae ffilamentau actin yn chwarae rhan hanfodol yn sytosgerbwd celloedd ewcaryotig, gan ddylanwadu ar siâp celloedd, polaredd a symudiad. Mae ymchwil diweddar wedi datgelu mewnwelediadau hynod ddiddorol i ffenomen “tonnau actin” - dynameg ffilamentau actin tebyg i donnau sy'n lluosogi o fewn celloedd - gan daflu goleuni ar y bensaernïaeth waelodol a'r mecanwaith y tu ôl i symudiad celloedd.

Yn flaenorol, roedd yn hysbys bod tonnau actin yn digwydd mewn gwahanol fathau o gelloedd ac yn cymryd rhan mewn prosesau fel mudo celloedd, adlyniad, cytocinesis, a niwrogenesis. Fodd bynnag, roedd yr union fecanwaith y mae'r tonnau hyn yn ymledu yn parhau i fod yn anhysbys.

Defnyddiodd tîm o ymchwilwyr dan arweiniad Günther Gerisch a Marion Jasnin yn Sefydliad Biocemeg Max Planck yn Martinsried, yr Almaen, dechnegau delweddu uwch i astudio lluosogiad tonnau actin mewn celloedd Dictyostelium. Trwy domograffeg cryo-electron yn y fan a'r lle a pharatoi sampl pelydr ïon â ffocws cryo, cafodd y tîm ddelweddu 3D cydraniad uchel o broteinau actin yn eu hamgylchedd cellog brodorol.

Datgelodd eu canfyddiadau fod tonnau actin yn lluosogi trwy fecanwaith sy'n cynnwys polymerization actin wedi'i ysgogi gan broteinau o'r enw cymhlyg Arp2/3. Mae'r polymerization hwn yn arwain at ganghennau ffilamentau newydd o'r rhai presennol. Yn bwysig, sylwodd yr ymchwilwyr ei bod yn ymddangos mai cnewyllyn ffilament, yn hytrach nag ehangiad, yw'r prif fecanwaith sy'n gyrru ymlediad tonnau.

At hynny, trwy astudio trefniadaeth canghennau actin a'u perthynas â'r gellbilen sy'n gysylltiedig â swbstrad y mae'r tonnau'n ymledu arni, darganfu'r tîm fod cymhlyg Arp2/3 yn ffafrio cnewyllyn ffilament tuag at y bilen. Mae ffilamentau mam yn tyfu'n gyfochrog â'r bilen i raddau helaeth, tra bod ffilamentau merch yn wynebu'r bilen.

Arweiniodd y sylwadau hyn at gynnig mecanwaith newydd ar gyfer dilyniant tonnau. Mae polymerization actin yn cael ei ysgogi yn y bilen gan ffactorau fel VASP, sy'n cydweithio â'r cyfadeilad Arp2/3 i gynhyrchu'r ffilamentau y mae canghennog yn digwydd ohonynt. Wrth i'r don ymledu, mae cenedlaethau newydd o ffilamentau ac araeau tebyg i babell yn cael eu ffurfio, gan gyfrannu at ddilyniant trefnus y rhwydwaith actin.

Mae'r canfyddiadau hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r broses gymhleth o ymledu tonnau actin ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o symudiad celloedd. Gall ymchwil pellach yn y maes hwn ddatgloi posibiliadau newydd ar gyfer ymyriadau therapiwtig sy'n targedu prosesau cellog sy'n dibynnu ar ddeinameg actin.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw tonnau actin?

Mae tonnau actin yn cyfeirio at ddeinameg tebyg i donnau o ffilamentau actin o fewn celloedd ewcaryotig. Mae'r tonnau hyn yn chwarae rhan hanfodol wrth reoleiddio siâp celloedd, polaredd a symudiad.

Pa brosesau y mae tonnau actin yn rhan ohonynt?

Canfuwyd bod tonnau actin yn ymwneud â phrosesau cellog amrywiol, gan gynnwys mudo celloedd, adlyniad, cytocinesis, a niwrogenesis.

Beth yw'r mecanwaith y tu ôl i ymlediad tonnau actin?

Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bod tonnau actin yn lluosogi trwy fecanwaith sy'n cynnwys polymerization actin wedi'i ysgogi gan broteinau fel y cymhlyg Arp2/3. Mae ffilamentau newydd yn ymwahanu oddi wrth y rhai presennol, gan gyfrannu at ymlediad tebyg i donnau.

Sut yr astudiwyd pensaernïaeth tonnau actin?

Defnyddiodd ymchwilwyr dechnegau delweddu uwch, gan gynnwys tomograffeg cryo-electron in situ a pharatoi sampl pelydr ïon â ffocws cryo, i ddelweddu proteinau actin yn eu hamgylchedd cellog brodorol. Roedd hyn yn caniatáu dealltwriaeth fanwl o drefniadaeth a threfniant ffilamentau actin yn ystod lledaeniad tonnau.