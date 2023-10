Siarad Am Gynhyrchion: Gwella Sgyrsiau a Meithrin Perthynas

By

Gall dechrau sgwrs gyda dieithryn fod yn brofiad brawychus. P'un a yw'n ddiwrnod cyntaf mewn ysgol newydd neu swydd newydd, mae'r rhyngweithio cychwynnol yn aml yn dod â straen a phryder cymdeithasol. Fodd bynnag, mae ymchwil newydd gan y Brifysgol yn Albany a Phrifysgol Duke yn awgrymu y gall trafod cynhyrchion sy'n cael eu harddangos fod yn arf defnyddiol i dorri'r iâ a gwella canlyniadau sgwrsio.

Cynhaliodd yr awdur arweiniol Hillary JD Wiener, ynghyd â’r cyd-awduron James R. Bettman a Mary Frances Luce, astudiaeth o’r enw “Sgyrsiau wedi’u hwyluso gan gynnyrch: Pryd mae dechrau sgwrs trwy sôn am gynnyrch yn arwain at ganlyniadau sgwrsio gwell?” Mae'r ymchwil, a gyhoeddwyd yn y Journal of Consumer Psychology, yn archwilio sut y gall cynhyrchion sy'n cael eu harddangos yn gyhoeddus gan ddefnyddwyr ddylanwadu ar y ffordd y mae eraill yn cychwyn sgyrsiau â nhw.

Mae'r canfyddiadau'n datgelu bod sgyrsiau sy'n cael eu cychwyn trwy grybwyll cynnyrch yn aml yn bleserus ac yn hunan-ddatgelu. Trwy gyfeirio'n syml at eitem sy'n eiddo i'r dieithryn, gall unigolion greu pont sgwrsio sy'n arwain at drafodaethau dyfnach a mwy boddhaol am brofiadau, diddordebau, neu bynciau eraill.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr dair astudiaeth i archwilio effeithiau cychwyn sgwrs trwy sôn am gynnyrch. Fe wnaethant ddarganfod bod sgyrsiau yn fwy llwyddiannus pan gânt eu cychwyn trwy sôn am gynnyrch. Yn ogystal, buont yn archwilio nodweddion eitemau sy’n cael eu crybwyll yn aml ac sy’n arwain at ganlyniadau sgwrsio cadarnhaol.

Er bod ymchwil blaenorol wedi canolbwyntio ar anfanteision trafod cynhyrchion yn lle profiadau, mae'r astudiaeth hon yn awgrymu y gall cynhyrchion fod yn ddechreuwyr sgwrs sy'n hwyluso cysylltiadau ystyrlon. Gellir defnyddio cynhyrchion fel pwyntiau mynediad i drafod profiadau fel teithiau neu gyngherddau na fyddent efallai wedi cael eu magu fel arall.

Fodd bynnag, mae'r astudiaeth hefyd yn codi cwestiynau y mae angen ymchwilio iddynt ymhellach. Mae'n cynnig archwilio gwahanol ffyrdd o drin pynciau sgwrsio ac archwilio cychwynwyr sgwrs y tu hwnt i bynciau sy'n gysylltiedig â'r tywydd. Yn ogystal, mae angen ymchwil i ddeall y mecanweithiau y mae cynhyrchion yn eu defnyddio i hwyluso sgyrsiau pleserus.

Mae'r astudiaeth hefyd yn awgrymu bod cynhyrchion deniadol yn dueddol o gael eu canmol neu eu crybwyll ond nad ydynt o reidrwydd yn arwain at sgyrsiau estynedig. Ar y llaw arall, anaml y sonnir am gynhyrchion sy'n ymwneud â rhannau moethus neu bersonol o hunaniaeth bersonol, fel crefydd, oherwydd tabŵau cymdeithasol. At hynny, disgrifiodd rhai cyfweleion ddefnyddio arddangosiadau cynnyrch i fesur cydweddoldeb wrth ffurfio cyfeillgarwch newydd.

Dylai ymchwil yn y dyfodol ymchwilio i ba mor aml ac o dan ba amgylchiadau y mae sgyrsiau a hwylusir gan gynnyrch yn digwydd. Mae hefyd yn bwysig archwilio'r berthynas rhwng cyfeiriadau at gynnyrch a chyflyrau sydd wedi'u stigmateiddio, megis anableddau corfforol. Mae'r astudiaeth yn codi cwestiynau diddorol ynghylch a yw unigolion â chyflyrau gwarth yn arddangos cynhyrchion i annog sgyrsiau sy'n llywio oddi wrth bynciau anghyfforddus neu annymunol.

I gloi, mae'r ymchwil hwn yn amlygu'r potensial o ddefnyddio cynhyrchion fel cychwynwyr sgwrs i wella rhyngweithio cymdeithasol a meithrin perthnasoedd. Gall crybwyll cynnyrch sy'n cael ei arddangos yn gyhoeddus gan ddieithryn greu pont ar gyfer sgyrsiau dyfnach a mwy pleserus. Mae'n darparu ffordd syml ond effeithiol o chwalu rhwystrau cymdeithasol a mynd i'r afael â'r her o gychwyn sgyrsiau ag unigolion anghyfarwydd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Sut gall trafod cynhyrchion wella sgyrsiau?

A: Gall trafod cynhyrchion sy'n cael eu harddangos fod yn gychwyn sgwrs a hwyluso rhyngweithio mwy pleserus a hunan-ddatgelu. Mae'n agor drysau i drafodaethau dyfnach am brofiadau, diddordebau, neu bynciau eraill.

C: A oes mathau penodol o gynhyrchion sy'n arwain at well sgyrsiau?

A: Mae'r astudiaeth yn awgrymu y gall eitemau a grybwyllir yn aml ac nad ydynt yn gysylltiedig â phynciau sensitif fel crefydd neu foethusrwydd arwain at ganlyniadau sgwrsio cadarnhaol.

C: Sut gall cynhyrchion hwyluso sgyrsiau am brofiadau?

A: Gall cynhyrchion weithredu fel lletemau sgwrsio sy'n galluogi unigolion i siarad neu ddysgu am brofiadau fel teithiau neu gyngherddau na fyddent efallai wedi'u trafod fel arall.

C: A all sgyrsiau a hwylusir gan gynnyrch helpu i oresgyn rhwystrau cymdeithasol?

A: Ydy, gall sôn am gynnyrch sy’n cael ei arddangos gan ddieithryn helpu i chwalu rhwystrau cymdeithasol a brwydro yn erbyn yr “anghymdeithasol” a brofir yn aml wrth gychwyn sgyrsiau ag unigolion anghyfarwydd.

C: A oes unrhyw fanteision i arddangos cynhyrchion ag apêl gyfyngedig?

A: Gall arddangos cynhyrchion ag apêl gyfyngedig fod yn fecanwaith sgrinio ar gyfer cydnawsedd wrth ffurfio cyfeillgarwch newydd. Mae'n helpu unigolion i fesur ymatebion a diddordebau ffrindiau posibl.

(Ffynhonnell: phys.org)