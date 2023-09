Microbiome Perfedd Cysylltiedig ag Iechyd Esgyrn a Risg Osteoporosis, Sioeau Astudio

Mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu y gallai microbiome ein perfedd chwarae rhan yn iechyd ein hesgyrn a helpu i atal y risg o osteoporosis a thoriadau esgyrn. Mae’r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Frontiers in Endocrinology, yn archwilio maes “osteomicrobioleg” a’i botensial i newid microbiomau perfedd er mwyn gwella iechyd esgyrn.

Cynhaliodd ymchwilwyr o Hebraeg SeniorLife a Hinda ac Arthur Marcus Institute for Ageing Research yn yr Unol Daleithiau astudiaeth ar ddynion hŷn i nodi ffactorau y gellir eu haddasu sy'n cyfrannu at iechyd ysgerbydol. Gan ddefnyddio delweddu cydraniad uchel o'r fraich a'r goes, canfuwyd bod gan rai bacteria gysylltiadau negyddol ag iechyd esgyrn mewn oedolion hŷn.

Mae un o'r bacteria, Akkermansia, wedi'i gysylltu â gordewdra, tra bod bacteriwm Clostridiales DTU089 wedi bod yn fwy niferus mewn unigolion â llai o weithgaredd corfforol a chymeriant protein. Mae astudiaethau blaenorol wedi sefydlu cysylltiadau rhwng cymeriant protein, gweithgaredd corfforol, ac iechyd ysgerbydol.

Nododd yr astudiaeth batrymau sy'n dangos bod mwy o ficrobiota penodol yn gysylltiedig â mesurau gwaeth o ddwysedd esgyrn a microbensaernïaeth. Mae'r ymchwilwyr yn cynnig astudiaethau pellach i ymchwilio i'r berthynas rhwng rhywogaethau bacteriol penodol yn y perfedd a chyfanrwydd ysgerbydol. Maent hefyd yn anelu at nodi llwybrau swyddogaethol y mae'r bacteria hyn yn dylanwadu arnynt a allai gael effaith ar iechyd esgyrn.

Er ei bod yn gynamserol i ddod i'r casgliad a yw organebau bacteriol eu hunain yn cael effeithiau uniongyrchol ar iechyd ysgerbydol, mae'r canfyddiadau'n awgrymu y gallai microbiome'r perfedd fod yn darged ar gyfer dylanwadu ar iechyd ysgerbydol yn y dyfodol. Gall rhai bacteria yn y perfedd arwain at lefelau isel o lid, a all effeithio ar iechyd esgyrn.

Gallai deall y berthynas rhwng microbiom y perfedd ac iechyd esgyrn gyfrannu at ddatblygu ymyriadau i atal osteoporosis a thoriadau esgyrn. Gall ymchwil pellach yn y maes hwn roi mewnwelediad i ddulliau therapiwtig posibl ar gyfer gwella iechyd esgyrn yn seiliedig ar drin microbiome y perfedd.

