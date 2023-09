By

Mae astudiaeth ddiweddar wedi taflu goleuni ar fecanwaith moleciwlaidd posibl a allai esbonio’r symptomau gwybyddol, gan gynnwys “niwl yr ymennydd,” a brofir gan unigolion sydd wedi’u heintio â’r firws SARS-CoV-2. Mae'r ymchwil hefyd yn awgrymu cysylltiad posibl rhwng COVID-19 a datblygiad neu waethygu clefyd Alzheimer.

Archwiliodd yr astudiaeth, dan arweiniad Cristina Di Primio a'i chydweithwyr, effeithiau haint SARS-CoV-2 ar gelloedd niwronaidd a modelau llygoden. Canolbwyntiodd y tîm ar brotein o'r enw Tau, sy'n adnabyddus am ei rôl yn natblygiad clefyd Alzheimer. Mewn unigolion â Alzheimer's, mae moleciwlau Tau yn mynd yn sownd ac yn cronni mewn niwronau.

Datgelodd yr ymchwil, pan fydd SARS-CoV-2 yn heintio celloedd niwronaidd neu ymennydd y llygoden, mae'n rhyngweithio â Tau, gan achosi proses o'r enw hyperphosphorylation. Mae'r broses hon yn cynnwys ychwanegu grwpiau ffosffad i Tau mewn lleoliadau rhwymo penodol. Yn ddiddorol, roedd y hyperffosfforyleiddiad a welwyd yn yr astudiaeth yn adlewyrchu'r patrymau ffosfforyleiddiad a welwyd mewn cleifion Alzheimer.

Ar ben hynny, canfu'r ymchwilwyr gynnydd sylweddol yn lefelau Tau yn y ffracsiwn anhydawdd o gelloedd heintiedig, gan nodi newidiadau patholegol i'r protein. Nid yw'n glir a yw'r newidiadau hyn yn ganlyniad uniongyrchol i'r firws neu'n rhan o ymateb amddiffyn cellog.

Er bod yr astudiaeth yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i'r cysylltiad posibl rhwng COVID-19 a chlefyd Alzheimer, mae angen mwy o ymchwil i ddeall y mecanweithiau sylfaenol yn llawn a sefydlu perthnasedd clinigol. Serch hynny, mae'r canfyddiadau hyn yn amlygu pwysigrwydd ymchwilio ymhellach i effeithiau niwrolegol hirdymor COVID-19.

Ar y cyfan, mae'r astudiaeth hon yn cyfrannu at y corff cynyddol o dystiolaeth sy'n awgrymu y gallai haint COVID-19 fod â goblygiadau y tu hwnt i symptomau anadlol. Mae'r rhyngweithio rhwng SARS-CoV-2 a Tau yn codi posibiliadau diddorol ar gyfer ymchwil yn y dyfodol a datblygu ymyriadau therapiwtig.

Cyfeirnod y Cyfnodolyn: Di Primio, C., et al. (2023) Mae haint coronafirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 yn arwain at lofnod patholegol Tau mewn niwronau. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Sylwer: Mae'r erthygl wreiddiol yn darparu gwybodaeth fanylach a gellir ei chyrchu trwy'r cyfeirnod dyddlyfr a ddarparwyd.)