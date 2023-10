Astudiaeth yn Canfod nad yw Cysylltiad Crefyddol yn Effeithio ar Ddefnydd Pornograffi Ar-lein yn yr Almaen

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn yr Archifau Ymddygiad Rhywiol wedi archwilio'r berthynas rhwng ymlyniad crefyddol a defnydd pornograffi ar-lein yn yr Almaen. Defnyddiodd yr ymchwilwyr ddata panel tracio gwe ynghyd â data arolwg i gael mewnwelediad i ymddygiadau ar-lein gwahanol grwpiau crefyddol.

Yn groes i astudiaethau blaenorol a awgrymodd gydberthynas gref rhwng crefydd a defnydd pornograffi, mae'r canfyddiadau'n dangos bod Catholigion Almaeneg, Protestaniaid, a'r rhai nad ydynt yn grefyddol yr un mor debygol o ddefnyddio pornograffi ar-lein. Ar y llaw arall, mae aelodau o grefyddau lleiafrifol, fel Mwslemiaid neu Gristnogion Uniongred, yn llai tebygol o gymryd rhan mewn pornograffi ar-lein.

Datgelodd yr astudiaeth hefyd ganlyniadau cyferbyniol o gymharu ag ymchwil a gynhaliwyd mewn gwledydd eraill. Yn yr Almaen, nid yw bod yn Brotestannaidd neu'n Gatholig yn lleihau'n sylweddol y tebygolrwydd o ddefnyddio pornograffi ar-lein, yn wahanol i wledydd fel yr Unol Daleithiau. Mae'r ymchwilwyr yn dyfalu y gellir priodoli'r gwahaniaeth hwn i agweddau cymharol fwy rhyddfrydol Cristnogion yr Almaen.

Un cyfyngiad ar ymchwil flaenorol ar y pwnc hwn yw ei fod yn dibynnu’n helaeth ar hunan-adrodd trwy arolygon, a all fod yn agored i dueddiadau ac anghywirdebau. Mae defnyddio data panel tracio gwe yn darparu mesuriad mwy gwrthrychol a chywir o ymddygiadau ar-lein unigolion, gan gynnwys defnydd pornograffi.

Mae'r ymchwilwyr yn awgrymu bod canfyddiadau'r astudiaeth hon yn herio rhagdybiaethau blaenorol ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd defnyddio dulliau amgen, megis olrhain gwe, i astudio pynciau sensitif fel pornograffi ar-lein. Trwy ddibynnu ar ddata olrhain gwe, gall ymchwilwyr osgoi'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â data hunan-gofnodedig, gan sicrhau dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o weithgareddau ar-lein gwirioneddol pobl.

Yn gyffredinol, mae'r astudiaeth hon yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ymlyniad crefyddol a defnydd pornograffi ar-lein yn yr Almaen. Mae’n pwysleisio’r angen am ymchwil cynnil sy’n ystyried gwahaniaethau diwylliannol a chrefyddol wrth archwilio ymddygiadau o’r fath.

Ffynhonnell: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Cyfeirnod:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Ail-werthusiad o Ddefnydd Pornograffi Ar-lein yn yr Almaen: Cyfuniad o Olrhain Gwe a Dadansoddi Data Arolygon, Archifau Ymddygiad Rhywiol (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8