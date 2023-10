Mewnwelediadau Newydd i Ddilysu Set Ddata Trwch Optegol Aerosol MERRA-2 yn Tsieina

Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr o Sefydliad Ymchwil Gwybodaeth Awyrofod (AIR) yr Academi Gwyddorau Tsieineaidd wedi cyhoeddi astudiaeth yn Atmosffer, sy'n taflu goleuni ar ddilysiad set ddata Trwch Optegol Aerosol MERRA-2 (AOT) yn Tsieina. Mae'r set ddata hon, a elwir yn fersiwn 2 Dadansoddiad Ôl-weithredol o'r Oes Fodern ar gyfer Ymchwil a Chymwysiadau, yn hanfodol ar gyfer astudiaethau hinsawdd, modelu atmosfferig, monitro ansawdd aer, ac ymchwil amgylcheddol.

Un o'r heriau a wynebir wrth ddilysu set ddata MERRA-2 AOT yn Tsieina yw dosbarthiad anwastad a gwasgarog y Rhwydwaith Robotig Aerosol (AERONET) yn y rhanbarth. Er mwyn goresgyn hyn, mae'r gwyddonwyr wedi sefydlu Rhwydwaith Dilysu Cynnyrch Erosol Lloeren Seilwaith Gofod Sifil Cenedlaethol (SIAVNET). Nod y rhwydwaith hwn yw gwella'r broses ddilysu a darparu mewnwelediad mwy cywir i berfformiad y set ddata.

Mae canlyniadau dilysu SIAVNET wedi datgelu canfyddiadau diddorol am gywirdeb set ddata MERRA-2 AOT o dan amodau amrywiol. Mae'r set ddata yn dangos cywirdeb uwch pan fo'r AOT yn llai na 1.0, gyda llethr o 0.712 a gwerth R-sgwâr o 0.584. Fodd bynnag, mae canran y parau data sy'n bodloni gofyniad sylfaenol y System Arsylwi Hinsawdd Fyd-eang (GCOS) yn is na 60%, sy'n dangos bod angen gwelliannau pellach.

At hynny, mae'r astudiaeth yn amlygu bod ansawdd efelychiad AOT MERRA-2 yn amrywio yn seiliedig ar uchder a thymor yn Tsieina. Mae ansawdd efelychiad yn is ar uchderau uwch o gymharu ag uchderau is. Yn ogystal, mae ansawdd yr efelychiad yn dibynnu ar y tymor, a gwelwyd y perfformiad isaf yn ystod tymor y gwanwyn. Fodd bynnag, mae'r ansawdd yn gwella'n raddol yn y tymhorau canlynol, gyda'r ansawdd uchaf yn cael ei arsylwi yn y gaeaf. Gall presenoldeb aerosol llwch yn ystod y gwanwyn gyfrannu at ansawdd efelychu is.

Mae'r ymdrechion dilysu a hwylusir gan SIAVNET yn hanfodol ar gyfer sicrhau dibynadwyedd set ddata MERRA-2 AOT yn Tsieina. Mae'r canfyddiadau hyn yn galluogi gwyddonwyr i ddeall cyfyngiadau'r set ddata yn well, yn enwedig mewn rhanbarthau â llwyth ac uchder aerosol gwahanol, yn ogystal ag amrywiadau tymhorol. Gellir cyflawni astudiaethau hinsawdd cywir, modelu atmosfferig, monitro ansawdd aer, ac ymchwil amgylcheddol gyda gwell dealltwriaeth o berfformiad y set ddata yn y rhanbarth.

Cwestiynau Cyffredin:

Q: Beth yw set ddata MERRA-2 Trwch Optegol Aerosol (AOT)?

A: Mae set ddata MERRA-2 AOT yn adnodd gwerthfawr mewn astudiaethau hinsawdd, modelu atmosfferig, monitro ansawdd aer, ac ymchwil amgylcheddol. Mae'n cyfuno gwybodaeth o offerynnau lloeren lluosog a modelau rhifiadol, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i wyddonwyr.

C: Beth yw SIAVNET?

A: Ystyr SIAVNET yw Rhwydwaith Dilysu Cynnyrch Erosol Lloeren Seilwaith Gofod Sifil Cenedlaethol. Mae'n fenter a sefydlwyd i wella dilysiad set ddata MERRA-2 AOT yn Tsieina trwy fynd i'r afael â her dosbarthiad anwastad a gwasgaredig o rwydweithiau monitro aerosol yn y rhanbarth.

C: Beth yw canfyddiadau'r astudiaeth?

A: Mae'r astudiaeth yn datgelu bod cywirdeb y set ddata MERRA-2 AOT yn dibynnu ar y llwytho aerosol yn yr atmosffer. Mae hefyd yn amlygu amrywiadau ym mherfformiad y set ddata yn seiliedig ar uchder a thymor, gydag ansawdd efelychu is i'w weld ar uchderau uwch ac yn ystod tymor y gwanwyn.

C: Pam fod y canfyddiadau hyn yn bwysig?

A: Mae'r canfyddiadau hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i gyfyngiadau set ddata MERRA-2 AOT yn Tsieina. Trwy ddeall perfformiad y set ddata o dan amodau gwahanol, gall gwyddonwyr sicrhau astudiaethau hinsawdd mwy cywir, modelu atmosfferig, monitro ansawdd aer, ac ymchwil amgylcheddol yn y rhanbarth.