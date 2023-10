Asteroid 33 Polyhymnia: Endid Dirgel a Thrus iawn

By

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Arizona yn Tucson wedi gwneud darganfyddiad dryslyd wrth astudio asteroid 33 Polyhymnia. Mae'r asteroid hwn, a enwyd ar ôl yr awen Groeg o emynau cysegredig, wedi ennyn diddordeb astroffisegwyr oherwydd ei ddwysedd anhygoel. Mewn gwirionedd, mae 33 Polyhymnia mor drwchus fel bod gwyddonwyr yn damcaniaethu y gallai fod yn cynnwys elfennau nad ydynt i'w cael ar y tabl cyfnodol.

Mae'r posibilrwydd y bydd gan asteroidau gyfansoddiadau anhysbys ar y Ddaear yn arbennig o arwyddocaol i'r rhai sy'n ymwneud ag ymdrechion mwyngloddio gofod. Byddai cwmnïau sydd â diddordeb mewn mwyngloddio asteroidau am fetelau gwerthfawr fel aur yn cael bodolaeth elfennau o'r fath yn hynod ddiddorol.

Mewn astudiaeth a gyhoeddwyd yn The European Physical Journal Plus, dosbarthodd ymchwilwyr 33 Polyhymnia fel gwrthrych uwchdwysedd cryno (CUDO) a chanfod bod ganddo ddwysedd mesuredig uwch nag unrhyw elfen hysbys ar y Ddaear. Maen nhw'n dyfalu y gallai'r asteroid hwn fod yn cynnwys elfennau uwch-drwm nas nodwyd o'r blaen gan fodau dynol.

Byddai dwysedd yr elfennau damcaniaethol hyn hyd yn oed yn fwy nag un Osmium, sef yr elfen sefydlog ddwysaf sy'n digwydd yn naturiol ar hyn o bryd. Gyda nifer atomig o tua 164, byddai'r elfennau hyn yn fwy na dwysedd Osmium.

Archwiliodd tîm Prifysgol Arizona briodweddau elfennau â rhifau atomig yn uwch na'r rhai ar y tabl cyfnodol. Er iddynt archwilio elfennau fel Osmium ac eraill sydd wedi'u cynhyrchu'n artiffisial gyda niferoedd atomig uwch, nid oeddent yn gallu dod o hyd i unrhyw rai â dwyseddau màs a allai gyfrif am yr arsylwadau a wnaed ar 33 Polyhymnia.

Cynigiodd yr ymchwilwyr, os yw elfennau uwch-drwm yn ddigon sefydlog, y gallent fodoli o bosibl o fewn creiddiau asteroidau trwchus fel 33 Polyhymnia. Mae hyn yn agor posibiliadau hynod ddiddorol ar gyfer archwilio a deall cyfansoddiad asteroidau yng nghysawd yr haul ymhellach.

Mae ymdrechion diweddar NASA i astudio a chael samplau o asteroidau yn cyd-fynd â chanfyddiadau Prifysgol Arizona. Mae adferiad llwyddiannus y sampl asteroid cyntaf erioed o'r asteroid Bennu, yn ogystal â lansiad llong ofod Psyche i astudio'r asteroid metelaidd Psyche, yn tanlinellu pwysigrwydd ymchwilio i'r cyrff nefol hyn. Gallai'r cenadaethau hyn roi mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiant a chyfansoddiad asteroidau, gan daflu goleuni ar hanes cynnar cysawd yr haul.

