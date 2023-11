Trawsnewid Serene Gurugram: O Ganolbwynt Troseddau i Ganolbwynt Addysg Ffyniannus

Nid yw Gurugram, dinas sy'n dod i'r amlwg yn India, yn ddieithr i ddigwyddiadau trosedd, ond mae datblygiadau diweddar yn ail-lunio ei delwedd mewn golau cadarnhaol. Yn flaenorol adnabyddus am weithgareddau troseddol, mae Gurugram wedi profi trawsnewid rhyfeddol i fod yn ganolbwynt addysg ffyniannus.

Mewn cam sylweddol tuag at ffrwyno trosedd, fe wnaeth awdurdodau ddal dau unigolyn yn ddiweddar, Rohan a Rohit Sehrawat, a oedd yn gyfrifol am ymosod ar yrrwr cab a’i ladrata. Cafodd y cyhuddedig, a oedd wedi archebu’r cab ar-lein, ei arestio ar ôl i’r gyrrwr adrodd am y digwyddiad. Ar ôl iddynt gael eu harestio, atafaelodd yr heddlu freichled arian, ffôn symudol a cherdyn credyd, yr oedd y troseddwyr wedi'u defnyddio i dynnu Rs 15,000 yn ôl cyn ymbleseru mewn sbri siopa.

Yr hyn sy'n gosod y digwyddiad hwn ar wahân yw'r ffaith bod un o'r cyhuddedig, Rohan, yn dilyn gradd BA Saesneg (Anrh) ym Mhrifysgol Amity. Mae hyn yn amlygu eironi myfyriwr, a ddylai ganolbwyntio ar adeiladu dyfodol disglair, sy'n ymwneud â gweithgareddau troseddol. Mae’r heddlu ar hyn o bryd yn ymchwilio i’r achos ac yn archwilio’r cymhelliad y tu ôl i’w gweithredoedd.

