Elon Musk yn Rhagweld Lansio Llong Sêr a Glaniad Mars o fewn Pedair Blynedd

Yn ystod cyfweliad yn y Gyngres Astronautical Ryngwladol, rhannodd Elon Musk ei weledigaeth ar gyfer hedfan gofod rhyngblanedol a gwnaeth ragfynegiadau beiddgar am ddyfodol roced Starship SpaceX.

Mynegodd Musk rywfaint o rwystredigaeth gyda Gweinyddiaeth Hedfan Ffederal yr Unol Daleithiau (FAA) ynghylch yr amserlen ar gyfer adennill cam cyntaf y system lansio. Soniodd y gallai cymryd “llai na blwyddyn efallai” i gael y trwyddedau angenrheidiol, gan awgrymu oedi posibl a achosir gan brosesau rheoleiddio.

Roedd yr ymgais gyntaf i lansio'r combo llawn Starship a Super-Heavy Booster yn 2023 yn aflwyddiannus, gyda difrod difrifol yn digwydd i'r pad lansio. Mae'r ail ymgais sydd ar ddod yn aros am gymeradwyaeth reoleiddiol ar hyn o bryd.

Er mwyn cael hwb gyda breichiau'r twr lansio erbyn 2024, pwysleisiodd Musk yr angen am ddiweddeb lansio drawiadol, a fyddai'n gofyn am oleuadau gwyrdd FAA. Fodd bynnag, hyd yn oed os na fydd y dal yn digwydd erbyn 2024, ni fyddai'n rhwystro cynnydd y rhaglen Starlink. Soniodd Musk y disgwylir i'r gwaith o leoli lloerennau Starlink v3 ddechrau ymhen tua blwyddyn.

Yn ogystal â'r rhagfynegiadau hyn, soniodd Musk hefyd am y nod uchelgeisiol o lanio ar y blaned Mawrth o fewn pedair blynedd. Byddai hyn yn gofyn nid yn unig am weithrediad llwyddiannus y Starship ond hefyd y gallu i lanio'n ddiogel ar wyneb y blaned. Priodolodd Musk yr amserlen i aliniad planedol fel ffactor allweddol.

Er na ddarparodd Musk lawer o fanylion penodol am gynnydd presennol y Starship, soniodd am ddysgu gwersi o'r roced Sofietaidd N1, sydd â thebygrwydd o ran dyluniad. Profodd roced y Lleuad Sofietaidd bedwar methiant lansio, gan arwain at ganslo'r rhaglen.

Ar y cyfan, amlygodd cyfweliad Elon Musk ei ymrwymiad i wthio ffiniau wrth archwilio'r gofod. Gyda nodau uchelgeisiol ar gyfer lansiad Starship, defnydd Starlink, a glaniad Mars o fewn pedair blynedd, mae'n siŵr y bydd ymdrechion SpaceX yn y dyfodol yn cael eu gwylio'n agos.

