Dod â Rhyfeddod y Cosmos i Blant Kenya

Mae'r seryddwr o Kenya Susan Murabana ar genhadaeth i ddangos i blant mewn cymunedau gwledig bod gwyddoniaeth i bawb. Ochr yn ochr â’i gŵr, y ffotograffydd Daniel Chu Owen, mae Murabana’n teithio i’r cymunedau hyn gyda thelesgop a phlanedariwm pwmpiadwy, gan ddysgu hyd at 300 o blant am y sêr a’r planedau. Ariennir y fenter hon trwy elw teithiau sy’n cefnogi’r Telesgop Teithiol, menter gymdeithasol a sefydlwyd gan Murabana i addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc am seryddiaeth a gwyddoniaeth.

Mae diffyg mynediad i delesgopau a phlanedariwm yn her y mae llawer o blant yn Kenya yn ei hwynebu. Mae Murabana yn gobeithio y bydd y profiadau hyn yn ehangu eu gorwelion ac yn ehangu eu golwg ar y byd. Trwy gyflwyno plant i ryfeddodau’r cosmos, mae’n anelu at ysbrydoli a thanio eu chwilfrydedd am y byd a’r cyfleoedd sydd y tu hwnt i Kenya.

Ffynhonnell: The Guardian

Mynd i'r afael â Chyfraddau Marwolaethau Mamau trwy Gymorth Geni

Mae Prifysgol Huston-Tillotson, prifysgol Ddu yn hanesyddol yn Austin, Texas, wedi lansio rhaglen Boldly BLUE i fynd i'r afael â'r cyfraddau marwolaethau mamau uchel yn y wladwriaeth, yn enwedig ymhlith menywod Du. Nod y fenter yw hyfforddi doulas, bydwragedd, ac ymgynghorwyr llaetha i ddarparu cymorth hanfodol yn ystod y broses eni.

Trwy gynyddu amrywiaeth ac argaeledd arbenigwyr geni yng Nghanol Texas, mae'r brifysgol yn gobeithio gwella mynediad at ofal parhaus sy'n cyd-fynd yn ddiwylliannol i unigolion sy'n geni. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio i ddechrau ar hyfforddi doulas, gyda chynlluniau i ehangu i feddygon ymgynghorol a bydwragedd llaetha yn y flwyddyn ganlynol. Bydd darparu’r gwasanaethau hyn am ddim yn helpu i sicrhau bod mwy o unigolion yn gallu cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth.

Ffynhonnell: KUT

Trawsnewid Batris Marw yn Adnoddau Cynaliadwy

Efallai y bydd ailgylchu batris marw yn allweddol i gynhyrchu batri cynaliadwy ar gyfer trosglwyddo ynni glân. Mae rheoliadau yn Ewrop yn pwyso am fwy o ailgylchu batris, a all leihau effaith amgylcheddol gweithgynhyrchu batris trwy leihau'r angen am fwyngloddio helaeth a lleihau gwastraff.

Yn flaenorol, mae ailgylchu batri lithiwm-ion wedi bod yn gyfyngedig ac yn heriol. Fodd bynnag, mae'r rheoliadau newydd yn Ewrop yn gorchymyn casglu ac ailgylchu batris lithiwm-ion o gerbydau trydan, e-feiciau, a systemau storio ynni. Mae'r rheolau hefyd yn cynnwys targedau adfer metel llym. Ystyrir y rheoliadau hyn fel cam tuag at greu dolen gaeedig o ddeunyddiau critigol.

Trwy ailgylchu metelau fel lithiwm, cobalt, a nicel o fatris marw, gall cynhyrchu batris newydd fod yn fwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar.

Ffynhonnell: Grist