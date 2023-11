Mae sberm yn addasu eu harddull nofio i amgylcheddau hylif amrywiol

By

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Cell Reports Physical Science yn datgelu bod gan sberm y gallu rhyfeddol i fodiwleiddio eu hegniol trwy addasu eu harddull nofio i gwrdd â heriau gwahanol amgylcheddau hylifol. Mae'r ymchwil, a gynhaliwyd gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Monash, yn rhoi mewnwelediadau manwl i sut mae sberm yn llywio trwy'r llwybr atgenhedlu benywaidd ac yn gwneud y gorau o'u symudedd.

Yn draddodiadol, mae astudio ymddygiad sberm ar lefel un gell wedi bod yn heriol. Fodd bynnag, goresgynnodd yr ymchwilwyr y cyfyngiad hwn trwy ddefnyddio arena brofi arbenigol a oedd yn ail-greu amodau ffisiolegol berthnasol. Yn y ddyfais microhylifol hon, roedd sberm unigol yn agored i gludedd amrywiol a chyfraddau cneifio, a gwelwyd eu tonffurf fflagennog a'u hegniol gan ddefnyddio technegau microsgopeg uwch.

Datgelodd canfyddiadau'r astudiaeth fod gludedd yn chwarae rhan fwy arwyddocaol na chyfradd cneifio wrth ddylanwadu ar donffurfiau fflag sberm. Dangoswyd bod sberm yn arddangos ymddygiad curo ynni-effeithlon mewn ymateb i newidiadau mewn gludedd hylif. Mewn amgylcheddau â gludedd is, roedd llif hylif yn cael llai o effaith ar symudedd sberm ac egni. Fodd bynnag, mewn cyfryngau gludedd uchel, roedd newidiadau yn y gyfradd cneifio yn effeithio ar y crymedd fflagennog ac amlder curo.

Yn bwysig, tynnodd yr astudiaeth sylw hefyd at natur addasol nofio sberm. Pan fydd yn agored i gyfradd cneifio o 3 yr eiliad, sy'n dynwared yr amodau ar gyfer rheotaxis sberm, bu cynnydd mewn cynhyrchu ynni a newidiadau mewn ymddygiad curo fflaggell. Addasodd sberm eu cynhyrchiad pŵer i nofio'n effeithlon yn erbyn y llif.

Mae'r canfyddiadau hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r mecanweithiau cymhleth y mae sberm yn eu defnyddio i lywio'r llwybr atgenhedlu benywaidd a gwneud y gorau o'u siawns o ffrwythloni. Mae'r ymchwilwyr yn bwriadu mireinio eu technegau ymhellach a chynnal astudiaethau ychwanegol i ddeall effaith dynameg hylif ar ganlyniadau ffrwythlondeb.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Sut mae sberm yn addasu eu steil nofio?

A: Mae sberm yn addasu eu steil nofio trwy fodiwleiddio eu tonffurf fflag, sy'n cyfeirio at y ffordd y mae eu cynffonau'n pendilio.

C: Pa ffactorau sy'n dylanwadu ar ymddygiad curo baner sberm?

A: Datgelodd yr ymchwil fod gan gludedd fwy o ddylanwad ar donffurfiau fflag sberm na chyfradd cneifio. Mae newidiadau mewn gludedd hylif yn effeithio ar symudedd sberm ac egni.

C: Sut mae sberm yn nofio yn erbyn y llif?

A: Mae sberm yn arddangos ffenomen o'r enw rheotaxis, lle maent yn nofio yn erbyn llif hylif. Mae hyn yn eu galluogi i lywio tuag at yr wy.

C: Sut astudiwyd y sberm yn yr ymchwil hwn?

A: Defnyddiodd y gwyddonwyr ddyfais microhylifol i arsylwi sberm unigol o dan amodau ffisiolegol berthnasol. Roedd hyn yn caniatáu archwilio tonffurfiau fflagennog ac egni.

C: Beth yw goblygiadau'r ymchwil hwn?

A: Gall deall sut mae sberm yn addasu i amgylcheddau hylif amrywiol roi mewnwelediad i ganlyniadau ffrwythlondeb a chymorth i ddatblygu strategaethau triniaeth gwell mewn atgenhedlu â chymorth.