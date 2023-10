5 Cyrchfannau Canada ar gyfer Syllu ar y Sêr

Am filoedd o flynyddoedd, mae bodau dynol wedi cael eu swyno gan y sêr a'u cyfrinachau. Fodd bynnag, gyda chynnydd mewn llygredd golau, mae ein golygfa o awyr y nos wedi mynd yn guddiedig. I frwydro yn erbyn hyn, mae pobl bellach yn chwilio am leoedd ag awyr dywyllach i gael profiad gwell o syllu ar y sêr. Yng Nghanada, mae yna sawl cyrchfan sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o'r sêr trwy gydol y flwyddyn. Dewch i ni archwilio pump o'r mannau syllu ar y sêr hyn.

Mae Parc Cenedlaethol Jasper yn Alberta yn gartref i Ŵyl Awyr Dywyll Jasper flynyddol, digwyddiad tair penwythnos sy'n dathlu popeth o ran gofod. O Hydref 13-29, gall ymwelwyr fwynhau symffonïau o dan y sêr a sgyrsiau gan wyddonwyr blaenllaw. Mae'r parc ei hun yn Warchodfa Awyr Dywyll ddynodedig, sy'n cynnig cyfleoedd gwych i syllu ar y sêr trwy gydol y flwyddyn.

Yn Smoky Lake, Alberta, gallwch ddysgu am straeon sêr brodorol yn Métis Crossing. Mae deiliaid gwybodaeth yn rhannu hanesion hynafol am y sêr, gan bwysleisio eu pwysigrwydd mewn mordwyo. Mae diffyg llygredd golau yn y rhanbarth yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr. I gael profiad unigryw, gallwch archebu noson yn un o'u cromenni gwylio awyr o'r radd flaenaf, gan gynnig golygfa glir o awyr y nos.

Mae Churchill, Manitoba, a elwir yn brifddinas arth wen y byd, hefyd yn cynnig golygfeydd godidog o'r aurora borealis, neu'r goleuadau gogleddol. Gyda hyd at 300 noson y flwyddyn o welededd, gall ymwelwyr weld y chwyrliadau syfrdanol o ddawnsio gwyrdd a phorffor ar draws yr awyr. Mae trefnwyr teithiau lleol yn darparu canllawiau arbenigol, pecynnau aml-ddiwrnod, ac awgrymiadau ffotograffiaeth ar gyfer y profiad gorau.

I gael dihangfa foethus mewn anialwch diarffordd, mae Trout Point Lodge yn Nova Scotia yn gyrchfan berffaith. Wedi'i amgylchynu gan Ardal Wilderness Tobeatic, mae'r porthdy yn Westy Starlight ardystiedig, a gydnabyddir gan UNESCO. Gall gwesteion fwynhau gwibdeithiau syllu ar y sêr a thywys cawodydd meteor yn un o'r awyr dywyllaf yng Ngogledd America.

Mae Muskoka, Ontario, sy'n adnabyddus am ei fythynnod ar lan y llyn, yn gartref i barc awyr dywyll cyntaf Canada, Gwarchodfa Awyr Dywyll Torrance Barrens. Wedi'i hamddiffyn rhag llygredd golau ers 1999, mae'r warchodfa hon yn lleoliad gwych ar gyfer syllu ar y sêr, gan gynnig golygfeydd dirwystr o'r Llwybr Llaethog. Mae gwersylla ar gael trwy gydol y flwyddyn mewn meysydd gwersylla pebyll dynodedig.

Mae'r cyrchfannau hyn o Ganada yn darparu cyfleoedd anhygoel ar gyfer syllu ar y sêr, gan ganiatáu i ymwelwyr gysylltu â'r cosmos a gwerthfawrogi harddwch awyr y nos.

Ffynonellau:

- Teithio Alberta

- Metis Crossing

- Manitoba Teithio

– Trout Point Lodge

– iStock/Getty Images