Mae SpaceX yn Parhau i Ehangu Rhwydwaith Lloeren Starlink gyda'r Lansiad Diweddaraf

Mae SpaceX yn cyflymu ei ymdrechion i ehangu ei rwydwaith lloeren Starlink gyda lansiad arfaethedig swp newydd o loerennau. Yn dilyn lansiad llwyddiannus 22 o loerennau Starlink ddydd Sul, Hydref 29, mae'r cwmni bellach yn paratoi ar gyfer cenhadaeth arall ddydd Llun, Hydref 30.

Bydd y lansiad sydd i ddod, sydd i'w gynnal yng Ngorsaf Llu Ofod Cape Canaveral yn Florida, yn cynnwys roced Falcon 9 yn cario 23 o loerennau Starlink. Mae'r ffenestr lansio yn agor am 7:20 pm ET, gyda sawl cyfle wrth gefn ar gael tan 10:22 pm ET.

Mae'r lansiad hwn yn nodedig oherwydd ei fod yn nodi'r wythfed taith ar gyfer y cam atgyfnerthu cam cyntaf. Mae'r atgyfnerthiad hwn, sydd wedi cefnogi amrywiol genadaethau o'r blaen gan gynnwys Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37, a dwy daith Starlink, yn gyflawniad sylweddol i SpaceX o ran ailddefnydd. Unwaith y bydd y cam cyntaf yn gwahanu, disgwylir iddo lanio ar y drôn Just Read the Instructions sydd wedi'i lleoli yng Nghefnfor yr Iwerydd.

I'r rhai sydd â diddordeb mewn bod yn dyst i'r lansiad, bydd SpaceX yn darparu gweddarllediad byw o genhadaeth Starlink ar eu gwefan swyddogol. Bydd y gweddarllediad ar gael ar X @SpaceX tua phum munud cyn y codiad.

Trwy lansio cenadaethau cefn wrth gefn Falcon 9 i ddefnyddio lloerennau Starlink, mae SpaceX yn gwneud cynnydd sylweddol tuag at ei amcan yn y pen draw o ddarparu cysylltedd byd-eang i ranbarthau anghysbell a thanwasanaeth. Mae'r ymdrechion parhaus hyn yn amlygu ymroddiad y cwmni i ehangu mynediad at wasanaethau rhyngrwyd cyflym ledled y byd.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw pwrpas rhwydwaith lloeren Starlink?

Nod rhwydwaith lloeren Starlink yw darparu cysylltedd byd-eang, gan gynnig mynediad cyflym i'r rhyngrwyd i ranbarthau anghysbell a heb wasanaeth digonol ledled y byd.

2. Faint o loerennau Starlink fydd yn cael eu lansio yn y genhadaeth sydd i ddod?

Bydd y genhadaeth sydd ar ddod yn cynnwys lansio 23 o loerennau Starlink.

3. Ble bydd y cyfnod atgyfnerthu cam cyntaf yn glanio ar ôl gwahanu?

Yn dilyn gwahanu llwyfan, disgwylir i'r atgyfnerthu cam cyntaf lanio ar y drôn Just Read the Instructions sydd wedi'i leoli yng Nghefnfor yr Iwerydd.

4. A allaf wylio cenhadaeth Starlink yn fyw?

Bydd, bydd SpaceX yn darparu gweddarllediad byw o genhadaeth Starlink ar eu gwefan swyddogol. Bydd y gweddarllediad ar gael tua phum munud cyn y codiad.