Roced SpaceX Falcon 9 i Lansio 21 Lloeren Starlink

Mae SpaceX yn paratoi ar gyfer lansiad arall, y tro hwn yn anfon roced Falcon 9 o Vandenberg Space Force Base yng Nghaliffornia. Bydd y roced yn cludo 21 o loerennau Starlink i orbit isel y Ddaear (LEO). Mae'r lansiad wedi'i drefnu ar gyfer bore Llun cynnar (Medi 25) am 3:23 am EDT (0723 GMT; 12:23 am amser lleol California).

Os aiff popeth yn llyfn, bydd cam cyntaf y Falcon 9 yn dychwelyd i'r Ddaear ac yn glanio ar long drone SpaceX tua 8.5 munud ar ôl ei lansio. Mae'r cam cyntaf penodol hwn wedi'i ailddefnyddio ac mae eisoes wedi mynd trwy bum codiad a glaniad llwyddiannus, sy'n golygu mai dyma'r chweched genhadaeth ar ei gyfer.

Disgwylir i loerennau Starlink gael eu defnyddio tua 62.5 munud ar ôl eu lansio. Starlink yw prosiect uchelgeisiol SpaceX sydd â'r nod o greu megaconser rhyngrwyd byd-eang. Ar hyn o bryd, mae dros 4,750 o loerennau gweithredol yn LEO, ac mae gan SpaceX gynlluniau i barhau i ehangu'r rhwydwaith hwn yn y dyfodol.

Daw'r lansiad hwn yn fuan ar ôl taith 17eg hediad SpaceX ar gyfer cam cyntaf Falcon 9 a ailddefnyddiwyd. Mae ailddefnyddio rocedi’n gyflym yn gyflawniad sylweddol i SpaceX, gan ddangos eu hymrwymiad i archwilio gofod cost-effeithiol.

I wylio'r lansiad yn fyw, gallwch chi diwnio i mewn i gyfrif SpaceX ar X (Twitter gynt) gyda'r sylw'n dechrau bum munud cyn y codiad. Mae amseroedd cyffrous o'n blaenau wrth i SpaceX barhau i wthio ffiniau technoleg gofod ac adeiladu eu rhwydwaith Starlink.

Diffiniad: Mae Orbit Daear Isel (LEO) yn cyfeirio at orbit o amgylch y Ddaear gydag uchder rhwng 160 cilomedr (99 milltir) a 2,000 cilomedr (1,200 milltir).

