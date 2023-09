SpaceX i Lansio Roced Falcon 9 gyda Starlink Satellites

Mae SpaceX yn bwriadu lansio roced Falcon 9 o Vandenberg Space Force Base ddydd Llun, Medi 11eg, am 11:57 pm Bydd y roced yn cludo 21 o loerennau Starlink, sy'n rhan o wasanaeth rhyngrwyd lloeren band eang cyflym SpaceX.

Os bydd y lansiad cychwynnol yn cael ei ohirio, mae gan SpaceX gyfleoedd lansio wrth gefn ddydd Mawrth a dydd Mercher. Nod y cwmni yw glanio cam atgyfnerthu cam cyntaf y roced ar y drôn Of Course I Still Love You yn y Cefnfor Tawel, sef yr 11eg hediad ar gyfer yr hwb arbennig hwn.

Bydd gweddarllediad byw o'r lansiad ar gael ar broffil SpaceX ar X (Twitter gynt) tua phum munud cyn y codiad.

Starlink yw prosiect uchelgeisiol SpaceX i greu cytser rhyngrwyd lloeren fyd-eang. Bydd y lloerennau bach hyn, sy'n pwyso tua 260 kg yr un, yn cael eu defnyddio mewn orbit daear isel i ddarparu cysylltedd rhyngrwyd cyflym, hwyrni isel ledled y byd. Gyda'r defnydd o 21 o loerennau ychwanegol, bydd SpaceX yn ehangu ei fflyd Starlink i wella ei wasanaeth rhyngrwyd band eang cynyddol.

Mae technoleg roced Falcon 9 y gellir ei hailddefnyddio SpaceX yn caniatáu lansio gofod cost-effeithiol trwy adfer ac ailddefnyddio cam cyntaf y roced. Mae'r cwmni wedi cyflawni cerrig milltir sylweddol wrth lanio ac ail-hedfan atgyfnerthwyr, gan ddangos y potensial ar gyfer costau lansio is a mwy o hygyrchedd i ofod.

Ffynonellau: SpaceX