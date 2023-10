Bydd Roced SpaceX Falcon 9 yn Lansio 21 Lloeren Starlink i Orbit

Mae SpaceX yn paratoi ar gyfer lansiad roced arall, y tro hwn i ddefnyddio 21 o loerennau rhyngrwyd Starlink i orbit. Mae'r roced Falcon 9 ar fin cychwyn o Ganolfan Gofod Vandenberg California ddydd Sadwrn am 3:47 am EDT. Os oes unrhyw oedi, mae cyfleoedd wrth gefn ar gael rhwng 4:23 am EDT a 6:00 am EDT.

Bydd y lansiad yn cael ei ffrydio ar gyfrif SpaceX ar X (Twitter yn flaenorol) gan ddechrau tua phum munud cyn ei godi. Os aiff popeth yn unol â'r cynllun, bydd cam cyntaf yr Falcon 9 yn dychwelyd i'r Ddaear ac yn glanio ar y llong drôn "Wrth gwrs Rwy'n Dal i'ch Caru" tua 8.5 munud ar ôl ei lansio. Bydd hyn yn nodi'r 16eg hediad ar gyfer cam cyntaf y roced arbennig hon, dim ond un hediad yn brin o record ailddefnyddio'r cwmni.

Ar ôl tua 62.5 munud, bydd y 21 lloeren Starlink yn cael eu defnyddio o lwyfan uchaf y Falcon 9. Y lansiad hwn fydd 75ain taith orbitol SpaceX yn 2023, wrth i'r cwmni ymdrechu i gyrraedd ei nod o 100 o hediadau erbyn diwedd y flwyddyn, a 144 o hediadau yn 2024.

Mae prosiect Starlink SpaceX wedi bod yn ffocws mawr eleni, gyda thua 60% o'u hediadau'n ymroddedig i ehangu'r megaconser rhyngrwyd. Ar hyn o bryd, mae bron i 4,900 o loerennau gweithredol yn Starlink, a bydd y nifer hwn yn parhau i gynyddu yn y blynyddoedd i ddod.

