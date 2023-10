SpaceX yn Cyhoeddi Lansio Roced Falcon 9 yn Gynnar

Mae SpaceX wedi cyhoeddi lansiad sydd ar ddod gan Vandenberg Space Force Base. Mae'r cwmni'n targedu 12:47am ar Hydref 21 ar gyfer lansiad roced Falcon 9 o SLC-4E. Pwrpas y lansiad hwn yw defnyddio 21 o loerennau Starlink i orbit daear isel.

Os na all y lansiad fynd rhagddo fel y cynlluniwyd, mae SpaceX wedi nodi tri chyfle wrth gefn rhwng 1:23 am a 3 am ar gyfer aildrefnu. Yn ogystal, mae chwe chyfle ychwanegol wrth gefn ar gael yn dechrau am 11:26 pm dydd Sadwrn tan 2:50 am dydd Sul.

I'r rhai sydd â diddordeb, bydd gweddarllediad byw o SpaceX ar gael tua phum munud cyn y lansiad. Bydd hyn yn rhoi diweddariadau amser real i wylwyr ac yn caniatáu iddynt weld y genhadaeth wrth iddi ddatblygu.

Mae'n werth nodi bod y pigiad atgyfnerthu a fydd yn cefnogi'r genhadaeth hon wedi'i ddefnyddio 15 gwaith mewn lansiadau blaenorol. Yn dilyn gwahanu llwyfan, mae disgwyl i gymal cyntaf y roced lanio ar yr Of Course I Still Love You Droneship yn y Cefnfor Tawel. Mae'r ailddefnydd hwn yn garreg filltir arwyddocaol yn ymdrechion SpaceX i leihau cost archwilio'r gofod a'i wneud yn fwy cynaliadwy.

O ran effaith leol, nid oes disgwyl i unrhyw bŵm sonig gael ei glywed yn ystod y lansiad hwn. Mae hyn yn newyddion da i drigolion cyfagos, oherwydd gall bŵm sonig fod yn aflonyddgar ac yn frawychus.

Yn gyffredinol, mae'r lansiad cynnar hwn yn y bore gan SpaceX yn gam arall ymlaen yng nghenhadaeth barhaus y cwmni i ddatblygu ac ehangu ei rwydwaith rhyngrwyd lloeren byd-eang.

Diffiniadau:

- Roced Falcon 9: Cerbyd lansio orbitol dau gam a ddatblygwyd gan SpaceX. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer cludo lloerennau a llwythi tâl i'r gofod yn ddibynadwy ac yn ddiogel.

– Lloerennau Starlink: Cyfuniad o loerennau bach a ddefnyddir gan SpaceX gyda'r nod o ddarparu gwasanaeth band eang byd-eang.

- Wrth gwrs Rwy'n Dal i'ch Caru Droneship: Llong drôn ymreolaethol a ddefnyddir gan SpaceX i lanio ac adennill cyfnerthwyr roced ar y môr.

Ffynhonnell: SpaceX (dim URL wedi'i ddarparu)