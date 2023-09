SpaceX yn Cyflawni 50fed Lansiad y Flwyddyn erioed

Mae SpaceX wedi cyrraedd carreg filltir newydd trwy gwblhau ei lansiad 50fed y flwyddyn yn llwyddiannus, gan oleuo Arfordir y Gofod gydag esgyniad tanllyd y roced Falcon 9. Roedd y genhadaeth hon hefyd yn nodi 17eg hediad y pigiad atgyfnerthu, gan osod record newydd i'r cwmni. Lansiwyd roced Falcon 9 o Gyfadeilad Lansio Space 40 Gorsaf Llu Gofod Cape Canaveral, gan gludo 22 o loerennau Starlink SpaceX.

Mae gan yr atgyfnerthydd a ddefnyddir ar gyfer y genhadaeth hon hanes hedfan trawiadol, a lansiwyd yn flaenorol ar wahanol deithiau gan gynnwys GPS III-3, Turksat 5A, a sawl taith Starlink. Glaniodd yn llwyddiannus ar y drôn A Short Fall of Gravitas yng Nghefnfor yr Iwerydd. SpaceX fu'r grym y tu ôl i'r rhan fwyaf o'r lansiadau o'r Space Coast eleni, gydag United Launch Alliance a Relativity Space yn cyfrif am ychydig yn unig o'r lansiadau sy'n weddill.

Yn ogystal â'r 37 lansiad o Cape Canaveral, mae SpaceX hefyd wedi cwblhau 10 lansiad o Kennedy Space Center, gan gynnwys pob un o'r tair hediad gofod dynol o'r Unol Daleithiau eleni. Mae gan y cwmni gynlluniau ar gyfer sawl taith Falcon 9 arall ac o leiaf un lansiad Falcon Heavy fis nesaf. Os aiff popeth fel y trefnwyd, mae'r Space Coast ar y trywydd iawn i ragori ar ei record flaenorol o 57 lansiad mewn blwyddyn, a osodwyd yn 2022.

Ers lansiad llwyddiannus cyntaf SpaceX yn 2008, mae'r cwmni wedi dod yn ddarparwr lansio mwyaf toreithiog yn y diwydiant. Mae'r lansiad llwyddiannus diweddaraf hwn yn dod â chyfanswm lansiadau llwyddiannus SpaceX i 265 ar draws ei rocedi Falcon 1, Falcon 9, a Falcon Heavy. Yn nodedig, mae'r cwmni hefyd wedi cyflawni 227 o laniadau llwyddiannus a 199 o ailddefnyddwyr atgyfnerthu rocedi. Mewn cymhariaeth, mae United Launch Alliance wedi cynnal 157 o lansiadau ers ei ffurfio yn 2006.

Tra bod SpaceX yn arwain o ran amlder lansio, Rocket Lab yw'r darparwr lansio prysuraf nesaf, er bod ganddo rocedi llai. Er gwaethaf wynebu rhwystr gydag ymgais lansio yn gynharach yr wythnos hon gan arwain at golli llwyth cyflog, roedd Rocket Lab ar y trywydd iawn i gwblhau 15 lansiad eleni. Mae'r cwmni ar hyn o bryd yn ymchwilio i achos y mater ac yn gweithio gyda'r Weinyddiaeth Hedfan Ffederal.

Yn gyffredinol, mae lansiad SpaceX diweddar yn dyst i lwyddiant parhaus y cwmni a'i ymrwymiad i hyrwyddo archwilio'r gofod. Gyda mwy o lansiadau wedi'u trefnu ar gyfer gweddill y flwyddyn, mae SpaceX yn parhau i wthio ffiniau ac ailddiffinio'r hyn sy'n bosibl ym myd technoleg gofod.

