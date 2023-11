Space Systems Command yn Cyhoeddi 21 o Deithiau Lansio ar gyfer ULA a SpaceX

By

Mewn datblygiad cyffrous i'r diwydiant gofod, mae'r Space Systems Command wedi cyhoeddi bod 21 o deithiau lansio wedi'u neilltuo i United Launch Alliance (ULA) a SpaceX fel rhan o gontract Cam 2 Lansio Gofod Diogelwch Cenedlaethol (NSSL). Mae'r cenadaethau hyn, sydd wedi'u hamserlennu ar gyfer blwyddyn ariannol 2024, yn nodi blwyddyn olaf contract Cam 2 a disgwylir iddynt ddigwydd dros y ddwy i dair blynedd nesaf.

Mae contract Cam 2 NSSL, a enillwyd gan ULA a SpaceX yn 2020, wedi bod yn ymdrech sylweddol i'r Space Force. Dros gyfnod o bum mlynedd, mae cyfanswm o 48 o deithiau wedi'u harchebu, sy'n fwy na'r amcangyfrif gwreiddiol o 34 o deithiau. Mae'n werth nodi mai dim ond un genhadaeth sydd wedi'i lansio hyd yn hyn, sy'n amlygu'r cynllunio a'r paratoi cymhleth sydd eu hangen ar gyfer pob lansiad.

Er bod ULA a SpaceX wedi derbyn nifer sylweddol o deithiau trwy gontract Cam 2, mae pob cwmni wedi profi ei set ei hun o heriau. Rhagwelir lansiad Cam 2 cyntaf ULA, USSF-51, ar gyfer mis Mawrth 2024, tra bod cenadaethau SpaceX yn cynnwys USSF-52 a USSF-124, gyda'r olaf yn genhadaeth Asiantaeth Amddiffyn Taflegrau.

Gyda roced newydd ULA, Vulcan Centaur, wedi'i ddewis i lansio cenadaethau Cam 2, mae oedi wedi rhwystro ei gynnydd. Mae hediadau ardystio ar gyfer Vulcan Centaur wedi'u trefnu yn ystod y misoedd nesaf, gyda thaith Cam 2 cyntaf NSSL, USSF-106, wedi'i gynllunio ar gyfer ar ôl cwblhau'r hediadau hyn.

Mae'r aseiniadau ar gyfer teithiau Cam 2 wedi arwain at newid bach yn y dosbarthiad rhwng ULA a SpaceX. Yn wreiddiol, enillodd ULA 60% o'r teithiau, tra enillodd SpaceX 40%. Fodd bynnag, yn seiliedig ar yr aseiniadau diweddaraf, bydd ULA nawr yn ymgymryd â 54% o'r teithiau, gyda SpaceX yn delio â'r 46% sy'n weddill.

Mae'r cenadaethau a neilltuwyd yn rhychwantu ystod o amcanion, gan gynnwys rhagchwilio cenedlaethol, rhybuddio taflegrau, ymwybyddiaeth parth gofod, ac olrhain taflegrau. Mae cenadaethau nodedig yn cynnwys USSF-57, a fydd yn lansio'r cyntaf o dair lloeren geosefydlog Is-goch Parhaus y Genhedlaeth Nesaf ar gyfer rhybuddio taflegrau, a USSF-25, a fydd yn lansio llong ofod thermol niwclear DARPA's Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

I gloi, mae cyhoeddi'r 21 taith lansio hyn yn garreg filltir arwyddocaol yng nghontract Cam 2 yr NSSL. Mae'r cydweithrediad rhwng ULA a SpaceX, ynghyd â chefnogaeth y Space Systems Command, yn dangos yr ymroddiad i ddarparu asedau hanfodol i'r ymladdwyr rhyfel wrth baratoi'r ffordd ar gyfer archwilio gofod yn y dyfodol a datblygiadau mewn diogelwch cenedlaethol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Beth yw contract Cam 2 NSSL?

Mae contract Cam 2 NSSL yn gontract a ddyfarnwyd i United Launch Alliance (ULA) a SpaceX gan y Space Force. Mae'n cynnwys lansio cenadaethau at ddibenion diogelwch cenedlaethol dros gyfnod o bum mlynedd.

2. Sawl cenhadaeth a neilltuwyd yng nghontract Cam 2?

Neilltuwyd cyfanswm o 48 o deithiau ar gyfer contract Cam 2, er mai dim ond un genhadaeth sydd wedi'i lansio hyd yn hyn.

3. Sawl taith a neilltuwyd i ULA a SpaceX?

Derbyniodd ULA 11 taith, a derbyniodd SpaceX 10 taith ar gyfer blwyddyn ariannol 2024.

4. Pa heriau y mae ULA a SpaceX wedi'u hwynebu yn y contract Cam 2?

Mae roced newydd ULA, Vulcan Centaur, wedi profi oedi, gan effeithio ar ei allu i lansio cenadaethau Cam 2. Mae SpaceX hefyd wedi wynebu ei set ei hun o heriau wrth gyflawni'r cenadaethau a neilltuwyd iddynt.

5. Beth yw rhai cenadaethau nodedig yng nghontract Cam 2?

Mae cenadaethau nodedig yn cynnwys USSF-57, a fydd yn lansio lloerennau geosefydlog ar gyfer rhybuddion taflegrau, a USSF-25, a fydd yn lansio llong ofod thermol niwclear DARPA's Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).