Nodi AGN Isel, Llinell Eang yn y Bydysawd Cynnar

Mae tyllau duon anferthol (SMBHs) yn nodwedd gyffredin yng nghanol galaethau enfawr. Fodd bynnag, mae gwreiddiau'r tyllau du enfawr hyn yn y bydysawd cynnar yn parhau i fod yn ddirgelwch. Mae un ddamcaniaeth yn awgrymu bod SMBHs wedi tyfu o epilyddion llai trwy gronni màs trwy eu disgiau cronni. Mae gan y tyllau du llai hyn, a elwir yn “hadau,” fasau sy'n amrywio o 100 i dros 100,000 gwaith màs yr Haul. Ond wrth arsylwi ar y SMBHs cynharaf, mae ymchwilwyr wedi canfod masau o tua biliwn gwaith màs yr Haul. Mae'r arsylwadau hyn yn gogwyddo tuag at y cwasars mwyaf goleuol, felly sut allwn ni ddod o hyd i'r cwasars gwannach a'r tyllau duon màs is a allai fodoli yn y bydysawd cynnar?

Mae ymchwilwyr yn troi at Delesgop Gofod James Webb (JWST) i oresgyn yr her hon. Gan ddefnyddio sensitifrwydd JWST ar donfeddi bron yn isgoch, nododd astudiaeth ddiweddar ddau gnewyllyn galaeth gweithredol (AGN) ar redshift z>5, tua biliwn o flynyddoedd ar ôl y Glec Fawr. Cafodd yr AGN hyn, a elwir yn CEERS 2782 a CEERS 746, eu nodi trwy sbectrosgopeg NIRSpec o'r rhaglen Gwyddoniaeth Rhyddhau'n Gynnar Esblygiad Cosmig (CEERS).

Trwy astudio sbectra yr AGN hyn, roedd yr ymchwilwyr yn gallu dadansoddi llinellau allyriadau pwysig a phennu bod y ddau wrthrych yn AGN llinell eang. Defnyddiodd yr awduron ddiagramau cymhareb llinell i wahaniaethu rhwng AGN a galaethau ffurfio sêr. Fodd bynnag, nid oedd y diagramau hyn yn gallu dosbarthu CEERS 2782 a CEERS 746 yn ddiffiniol oherwydd eu redshift uchel a'u meteligrwydd isel. Yn ogystal, cyfrifodd yr awduron fàs y tyllau duon anferthol yng nghanol yr AGN hyn gan ddefnyddio'r llinell allyriadau Hα. Gall cuddio o nwy a llwch effeithio ar y mesuriadau hyn, gan danamcangyfrif màs y twll du o bosibl.

Mae darganfod CEERS 2782 a CEERS 746 yn helpu i bontio'r bwlch rhwng arsylwadau AGN lleol a chwasars symudiad coch uchel. Mae'r AGN redshift gwan, uchel hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r bydysawd cynnar a ffurfio tyllau duon anferth. Wrth i Delesgop Gofod James Webb barhau i ddadorchuddio mwy o angenfilod cudd yn y cosmos, efallai y byddwn yn datrys y dirgelion sy'n ymwneud â tharddiad y gwrthrychau nefol enfawr hyn yn fuan.

