Ymchwilwyr De Corea yn Protestio Toriadau Arfaethedig y Llywodraeth i Gyllideb Ymchwil

Mae cymuned wyddonol De Korea ar ei thraed yn dilyn cynnig y llywodraeth i wneud toriadau sylweddol i'r gyllideb ymchwil ffederal ar gyfer 2024. Mae'r wlad wedi bod yn adnabyddus am ei lefelau uchel o wariant y llywodraeth ar ymchwil a datblygu (Y&D), ond mae'r cyhoeddiad hwn wedi tanio prin. protestiadau ymhlith ymchwilwyr.

Mae undebau a chymdeithasau gwyddonol yn ymuno i brotestio’r toriadau hyn, gyda’r Undeb Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn trefnu cynadleddau i’r wasg, ralïau, ac yn ysgrifennu at y Cynulliad Cenedlaethol yn y gobaith o ennill cefnogaeth y cyhoedd. Mae llythyrau agored yn gwrthwynebu'r cynlluniau hefyd wedi'u hysgrifennu gan wahanol grwpiau.

Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gwyddoniaeth a TGCh (MSIT) yn Ne Korea y toriadau ar Awst 22, gan nodi’r tro cyntaf ers dros dri degawd i gyllid gwyddoniaeth gael ei dargedu’n benodol. Yn ôl y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), roedd cyllideb Ymchwil a Datblygu De Korea yn cyfrif am fwy na 4.5% o CMC yn 2023, ac roedd arlywydd y wlad wedi cyhoeddi cynlluniau o'r blaen i gynnal gwariant Ymchwil a Datblygu ar 5% i ddod yn un o'r pum gwlad orau'r byd am ymchwil.

Amddiffynnodd yr MSIT ei benderfyniad trwy nodi ei fod yn anelu at wneud system ymchwil a datblygu'r llywodraeth yn fwy effeithlon. Byddai'r toriadau arfaethedig yn dileu prosiectau sy'n tanberfformio ac yn lleihau costau anuniongyrchol megis seilwaith ac offer ymchwil. Mae'r weinidogaeth yn bwriadu cynyddu buddsoddiad mewn meysydd penodol fel deallusrwydd artiffisial a lled-ddargludyddion, tra'n lleihau cefnogaeth ar gyfer ymchwil sylfaenol o blaid prosiectau cydweithredol rhyngwladol.

Mae'r llywodraeth yn dadlau nad yw gwyddonwyr Corea wedi cydweithio cymaint â'r rhai yn Ewrop a'r Unol Daleithiau, yn ddomestig nac yn rhyngwladol. Felly, mae'n bwriadu ehangu'r gyllideb ar gyfer cyfnewid ymchwil rhyngwladol. Fodd bynnag, mae rhai ymchwilwyr yn dadlau bod angen mwy na chyllid yn unig ar gyfer cydweithredu rhyngwladol ac maent yn pwysleisio'r angen am seilwaith a chymorth parhaus.

Mae’r toriadau arfaethedig i’r gyllideb wedi achosi pryderon ynghylch cydweithredu hirdymor a’r rhagolygon ar gyfer graddedigion mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, a mathemateg (STEM) yn y dyfodol. Mae canfyddiad eisoes bod gyrfaoedd STEM yn llai sefydlog a phroffidiol, a gallai’r toriadau hyn atgyfnerthu’r canfyddiad hwnnw. At hynny, hyd yn oed os na chaiff y toriadau eu gweithredu, mae’r difrod i forâl a hyder yn y dyfodol eisoes wedi’i wneud.

