Mae Curiosity Rover yn Parhau â'i Archwiliad ar y blaned Mawrth

Mae'r crwydro Curiosity, a ddefnyddir gan NASA ar y blaned Mawrth, yn cychwyn ar benwythnos arall o archwilio. Bydd y crwydro yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwyddonol, gan fanteisio ar y cyfle i astudio tirwedd y blaned yn agos.

Mae cynllun y penwythnos yn cynnwys gwyddoniaeth gyswllt ar y sol cyntaf, gyriant ar yr ail sol, a gwyddoniaeth o bell ar y trydydd sol. Mae’r patrwm hwn o weithgareddau wedi cael ei ailadrodd ar benwythnosau niferus drwy gydol taith Curiosity, ond mae’r dirwedd sy’n newid yn barhaus yn sicrhau bod rhywbeth newydd i’w ddarganfod bob amser.

Bydd yr sol cyntaf yn cynnwys dadansoddi dau darged sydd wedi'u lleoli'n agos at y crwydro. Bydd y targed cyntaf, o'r enw 'Hydra,' yn cael ei frwsio gyda'r Offeryn Tynnu Llwch (DRT) cyn cael ei archwilio gan Sbectromedr Pelydr-X Alpha Gronynnau (APXS) a'r Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Mae'r ail darged, o'r enw 'Dodoni,' yn nodwedd gwrthsefyll uwch a fydd hefyd yn cael ei hastudio gan APXS a MAHLI.

Yn ogystal, bydd yr offerynnau Cemeg a Camera (ChemCam) a Mast Camera (Mastcam) yn parhau i ddogfennu crib uchaf Gediz Vallis, yn ogystal ag astudio craigwely arall gerllaw o'r enw 'Thassos' gan ddefnyddio Sbectrosgopeg Dadansoddi a achosir gan Laser (LIBS). Bydd Mastcam hefyd yn arsylwi bwt Orinoco a bloc haenog o'r enw 'Rouskio'.

Bydd yr ail sol yn canolbwyntio ar weithgareddau gwyddoniaeth cyn gyrru, gan gynnwys dadansoddiad LIBS o wythïen dywyll ar yr un bloc â Thassos, mosaigau yn dal golygfeydd o ymyl dwyreiniol y crater, ac arsylwadau o'r gweithle cyfagos a tharged gwrthiannol arall o'r enw 'Milos'. Bydd synwyryddion amgylcheddol hefyd yn monitro gweithgaredd diafol llwch ac yn mesur didreiddedd atmosfferig.

Bydd y trydydd sol yn cynnwys arsylwadau gwyddoniaeth o bell, megis arolwg diafol llwch a ffilm cwmwl suprahorizon ganol dydd. Bydd ChemCam yn defnyddio ei feddalwedd Archwilio Ymreolaethol ar gyfer Casglu Gwyddoniaeth Gynyddol (AEGIS) i ddewis targed ar gyfer delweddu. Bydd chwilfrydedd hefyd yn arwain at nodweddu atmosfferig yn gynnar yn y bore.

Wrth i Curiosity barhau â'i deithiau anwastad ar draws tirwedd y blaned Mawrth, mae gwyddonwyr yn edrych ymlaen yn eiddgar at y data a'r delweddau gwerthfawr y bydd yn parhau i'w darparu ar gyfer yr archwiliad parhaus o'n planed gyfagos.

Ffynonellau:

– NASA/JPL-Caltech – Credyd delwedd: NASA/JPL-Caltech – Darparodd yr erthygl ffynhonnell hon y wybodaeth am gynllun penwythnos Curiosity ar y blaned Mawrth.

– Diffiniadau o dermau:

– Sol: diwrnod Marsaidd, sy’n cyfateb i 24 awr a 39 munud ar y Ddaear.

- Gwyddoniaeth gyswllt: gweithgareddau gwyddonol sy'n cynnwys cyswllt corfforol uniongyrchol ag arwyneb y blaned, megis brwsio neu ddrilio.

– APXS: Sbectromedr Pelydr-X Gronyn Alffa, offeryn ar Chwilfrydedd a ddefnyddir i bennu cyfansoddiad elfennol creigiau a phridd.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager, camera ar Curiosity a all ddal delweddau cydraniad uchel o greigiau a phridd Mars.

– ChemCam: Offeryn Cemeg a Camera, sy'n defnyddio sbectrosgopeg plasma a achosir gan laser i ddadansoddi cyfansoddiad creigiau a phridd o bellter.

- Mastcam: Mast Camera, system gamera ar Curiosity sy'n darparu delweddau panoramig a stereosgopig o wyneb y blaned.

– LIBS: Sbectrosgopeg Dadansoddi a Achosir gan Laser, techneg a ddefnyddir gan ChemCam i ddadansoddi cyfansoddiad creigiau a phridd.

– ENV: Synwyryddion amgylcheddol ar Chwilfrydedd sy'n mesur amodau atmosfferig a ffactorau amgylcheddol eraill.

– AEGIS: Archwilio Ymreolaethol ar gyfer Casglu Mwy o Wyddoniaeth, meddalwedd a ddefnyddir gan ChemCam i ddewis targedau delweddu yn annibynnol.