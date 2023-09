Cenhadaeth Aditya L1 India yn Dechrau Astudio Gwynt Solar o'r Gofod

Mae cenhadaeth Aditya L1 India wedi dechrau astudio gronynnau egnïol yn y gwynt solar o'r gofod yn llwyddiannus. Nod y genhadaeth yw cynnal yr astudiaeth hon gan ddefnyddio Sbectromedr Gronyn Swpra Thermol ac Egnïol (STEPS), sy'n rhan o lwyth tâl Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX).

Mae STEPS wedi'i ddatblygu gan y Labordy Ymchwil Ffisegol (PRL) gyda chefnogaeth y Space Application Centre (SAC), ac mae wedi bod yn gweithredu ers Medi 10 o fewn maes magnetig y Ddaear. Bydd y ddyfais yn parhau i weithio o'r gofod wrth i Aditya L1 wneud ei thaith pedwar mis i bwynt 1 Lagrange, tua 1.5 miliwn km o'r Ddaear.

Prif amcan STEPS yw astudio amgylchedd gronynnau egnïol o'i safle ar y pwynt L1. Bydd y data hwn yn helpu i wella iechyd a pherfformiad asedau gofod a darparu gwell dealltwriaeth o sut mae tywydd gofod yn newid dros amser.

Mae STEPS yn cynnwys chwe synhwyrydd sy'n arsylwi gwahanol gyfeiriadau ac yn mesur ïonau uwch-thermol ac egnïol. Trwy gasglu data yn ystod orbitau'r Ddaear, gall gwyddonwyr ddadansoddi ymddygiad gronynnau o amgylch y blaned, yn enwedig ym mhresenoldeb maes magnetig y Ddaear.

Wedi'i lansio gan Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) ar Fedi 2, nod cenhadaeth Aditya-L1 yw cyrraedd pwynt L1 gan ddefnyddio symudiad Pwynt 1 Mewnosod Traws-Lagrangean (TL1I). Mae'r pwynt L1 yn arwyddocaol ar gyfer arsylwadau solar a dyma lle mae'r grymoedd disgyrchiant rhwng dau wrthrych yn cydbwyso ei gilydd, gan ganiatáu i'r llong ofod aros mewn sefyllfa sefydlog am gyfnod hirach o amser.

(Ffynhonnell: PRL a SAC, ni ddarparwyd URLs)

