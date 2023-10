Robotiaid yn tynnu eu sylw: Tystiolaeth o “Loafing Social” yn y Gweithle

By

Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Dechnegol Berlin, mae pobl yn tueddu i ddod yn llai sylwgar i'w tasgau wrth weithio ochr yn ochr â robotiaid. Mae'r ffenomen, a elwir yn "loafing social," yn cyfeirio at aelodau'r tîm yn gwneud llai o ymdrech os ydynt yn credu y bydd eraill yn gwneud iawn am eu diffyg cynhyrchiant.

Mae'r astudiaeth yn awgrymu bod unigolion yn dechrau canfod robotiaid fel rhan o'u tîm. Pan fyddant yn gweld y robot neu gydweithiwr arall yn perfformio'n dda, neu os nad ydynt yn teimlo y bydd eu cyfraniad eu hunain yn cael ei werthfawrogi, mae gweithwyr yn tueddu i fabwysiadu agwedd fwy hamddenol at eu gwaith. Mae Dietlind Helene Cymek, awdur cyntaf yr astudiaeth, yn disgrifio gwaith tîm fel bendith gymysg. Er y gall ysgogi unigolion i berfformio'n well, gall hefyd arwain at lai o ymdeimlad o gyflawniad personol pan na fydd cyfraniadau unigol yn cael eu sylwi.

Er mwyn profi eu rhagdybiaeth, gofynnodd yr ymchwilwyr i grŵp o weithwyr asesu ansawdd tasgau amrywiol. Hysbyswyd hanner y cyfranogwyr fod y tasgau wedi'u cwblhau gan robot o'r enw Panda, er na wnaethant gydweithio'n gorfforol â'r robot. Roedd y gweithwyr wedi gweld a chlywed y robot yn gweithredu yn eu hamgylchedd.

Roedd yr ymchwilwyr yn monitro gweithgareddau'r gweithwyr wrth iddynt wirio byrddau cylched am wallau. I ddechrau, roedd yn ymddangos nad oedd unrhyw wahaniaeth ystadegol yn yr amser a'r ymdrech a dreuliwyd ar archwilio'r byrddau cylched rhwng y grŵp yn gweithio gyda Panda a'r grŵp yn gweithio heb robot. Fodd bynnag, ar ôl dadansoddi'r cyfraddau gwallau, darganfu'r ymchwilwyr fod y rhai sy'n gweithio gyda Panda yn nodi llai o ddiffygion ar ôl arsylwi ar y robot yn llwyddo i nodi nifer o wallau. Mae hyn yn awgrymu bod pobl yn tueddu i ddod yn gyfranogwyr llai gweithgar unwaith y byddant yn gweld cydweithiwr robotig yn ddibynadwy.

Er bod y cyfranogwyr yn credu eu bod yn talu sylw cyfatebol i'w tasgau, daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad eu bod, yn isymwybodol, wedi dechrau dibynnu ar berfformiad Panda. Mae Dr Linda Onnasch, uwch awdur yr astudiaeth, yn esbonio, er ei bod yn bosibl olrhain ble mae person yn edrych, mae penderfynu a yw'r wybodaeth weledol honno'n cael ei phrosesu'n ddigonol ar lefel feddyliol yn llawer mwy heriol.

Mae'r ymchwil hwn yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar effaith robotiaid ar ddeinameg gwaith tîm a chynhyrchiant unigol yn y gweithle. Mae'n amlygu'r angen i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng elwa ar ymdrechion cydweithredol a sicrhau bod cyfraniadau unigolion yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi'n ddigonol.

Ffynonellau:

– Astudiaeth gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Dechnegol Berlin, a gyhoeddwyd yn Frontiers in Robotics ac AI.