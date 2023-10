Chwyldro Ynni: Deunyddiau Clyfar ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy

Cyflwyniad

Yn 2008, nododd Academi Beirianneg Genedlaethol yr Unol Daleithiau 14 her fawr ar gyfer yr 21ain ganrif, ac mae llawer ohonynt yn gofyn am ddeunyddiau blaengar. Gyda'r rheidrwydd hwn mewn golwg, cynhaliodd Sefydliad VinFuture Weminar InnovaTalk yn ddiweddar ar “Deunyddiau Clyfar ar gyfer Cynaeafu a Storio Ynni.” Daeth y digwyddiad ag arbenigwyr o wahanol feysydd ynghyd i drafod rôl deunyddiau craff wrth hyrwyddo technoleg batri ac effeithlonrwydd celloedd solar.

Datgloi Potensial Batris Cyflwr Solet

Yn ystod y gweminar, ymchwiliodd yr Athro Antonio Castro Neto o Brifysgol Genedlaethol Singapore i orwelion technoleg batri, gan ganolbwyntio ar fatris cyflwr solet. Mae'r batris hyn, yn wahanol i'w cymheiriaid hylif, yn defnyddio electrolyt solet ar gyfer cludo ïon. Mae'r nodwedd unigryw hon nid yn unig yn gwella diogelwch trwy ddileu risgiau gorboethi a ffrwydradau ond hefyd yn cyflwyno heriau newydd wrth ddeall symudedd ïon o fewn solidau.

Er mwyn deall y ffenomen hon, pwysleisiodd yr Athro Neto yr angen i drosglwyddo o gysyniadau electrocemeg traddodiadol i egwyddorion Ffiseg Solid-Wladwriaeth. Mae ymchwil ei dîm wedi datgelu rôl ganolog topoleg a geometreg y grisial wrth bennu symudedd ïon. Trwy astudio'r Matrics Hessian, maent wedi nodi tri phrif benderfynydd symudedd ïon: dwysedd grisial, cyflymder sain, a strwythur topolegol y grisial.

Y weledigaeth derfynol ar gyfer batris cyflwr solet yw dylunio deunyddiau newydd gyda phriodweddau strwythurol gadarn ac atomig yn llyfn. Gallai datblygiadau aruthrol yn y maes hwn arwain at atebion storio ynni mwy effeithlon a chynaliadwy.

Datblygiadau mewn Effeithlonrwydd Celloedd Solar

Rhannodd Dr Hieu Nguyen o Brifysgol Genedlaethol Awstralia mewnwelediadau i'r ymchwil a gynhaliwyd gan ei dîm i wella effeithlonrwydd celloedd solar. Trwy fesur cyfernod amsugno gwahanol ddeunyddiau, gallant bennu potensial y deunydd ar gyfer amsugno golau. Mae'r wybodaeth hon yn chwarae rhan hanfodol wrth ddewis deunyddiau ar gyfer gwneuthuriad celloedd solar.

Ymhellach, tynnodd Dr. Nguyen sylw at bwysigrwydd deall amsugniad golau ac allyriad wrth ragfynegi cwantwm cynhyrchu electronau o fewn defnydd. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i optimeiddio dyluniad celloedd solar i gyflawni foltedd brig ac effeithlonrwydd cyffredinol.

Casgliad

Mae gweminar InnovaTalk Sefydliad VinFuture yn taflu goleuni ar bŵer trawsnewidiol deunyddiau clyfar wrth chwyldroi technolegau ynni. O fatris cyflwr solet i gelloedd solar, mae'r deunyddiau hyn yn allweddol i ddyfodol cynaliadwy ac effeithlon. Wrth i ymchwilwyr barhau i ddatrys dirgelion symudedd ïon a phriodoleddau materol, gallwn ddisgwyl datblygiadau arloesol a fydd yn siapio'r dirwedd ynni am flynyddoedd i ddod.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw deunyddiau smart?

A: Mae deunyddiau smart yn ddeunyddiau sydd wedi'u cynllunio ag eiddo sy'n ymateb i ysgogiadau allanol, megis tymheredd, golau neu bwysau. Mae ganddynt y gallu i newid eu priodweddau ffisegol neu gemegol mewn modd rheoledig, gan eu gwneud yn addasadwy ac amlbwrpas ar gyfer cymwysiadau amrywiol.

C: Beth yw batris cyflwr solet?

A: Mae batris cyflwr solid yn fath o fatri sy'n defnyddio electrolyt solet yn lle electrolyt hylif, fel a geir mewn batris traddodiadol. Maent yn cynnig gwell diogelwch, sefydlogrwydd a dwysedd ynni o gymharu â'u cymheiriaid hylif.

C: Pam mae effeithlonrwydd celloedd solar yn bwysig?

A: Mae effeithlonrwydd celloedd solar yn pennu faint o olau haul y gellir ei drawsnewid yn ynni trydanol y gellir ei ddefnyddio. Mae effeithlonrwydd uwch yn golygu bod mwy o drydan yn cael ei gynhyrchu o'r un faint o olau haul, gan arwain at gostau cynhyrchu is a ffynhonnell ynni fwy cynaliadwy.