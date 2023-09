Mae Hanes Esblygiadol yn Datgelu Twf Araf mewn Crocodeiliaid

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Current Biology o’r enw “Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” wedi taflu goleuni ar pam mae crocodeiliaid, gan gynnwys crocodeiliaid ac aligatoriaid, yn tyfu’n araf o gymharu â’u perthnasau byw agosaf, adar. Ymchwiliodd y tîm ymchwil i strwythur mewnol esgyrn ffosil o hynafiaid crocodeilaidd 200 miliwn o flynyddoedd oed, a elwir yn crocodylomorphs, a chanfod eu bod yn tyfu'n araf, yn debyg i grocodeiliaid modern.

Roedd yr ymchwilwyr yn synnu i ddarganfod bod meinweoedd esgyrn y crocodylomorphs hynafol hyn yn cynnwys math o'r enw asgwrn ffibr cyfochrog, sy'n nodi cyfradd twf rhwng eu hynafiaid sy'n tyfu'n gyflym a chrocodeiliaid sy'n tyfu'n arafach heddiw. Mae'r canfyddiad hwn yn herio'r gred gyffredin bod twf araf mewn crocodeiliaid byw yn gysylltiedig â'u ffyrdd eisteddog, lled-ddyfrol o fyw. Roedd y crocodylomorphs cynnar hyn yn anifeiliaid gweithredol a hollol ddaearol, nid yr ysglyfaethwyr cudd-ymlusgo gwasgaredig sy'n bodoli heddiw.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys archwilio ffosiliau o hynafiad crocodeilaidd enfawr newydd ei ddarganfod a oedd yn byw 210 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn Ne Affrica. Dadansoddodd yr ymchwilwyr yr esgyrn o dan ficrosgop pwerus i bennu oedran marwolaeth, cyfradd twf blynyddol, a nodweddion meinwe esgyrn. Wrth gymharu'r sbesimen newydd â rhywogaethau hysbys eraill, fe'i nodwyd ganddynt fel hynafiad crocodeil cynnar iawn, o bosibl y cynharaf o'r grŵp sy'n cynnwys crocodeiliaid modern.

Canfu'r ymchwilwyr fod y rhywogaeth enfawr yn tyfu'n arafach nag ymlusgiaid mawr eraill ei gyfnod, fel deinosoriaid. Parhaodd ac arafodd y strategaeth twf araf hon ymhellach mewn rhywogaethau crocodylomorph a ddatblygodd yn fwy diweddar. Daeth tyfiant araf yn nodweddiadol o bob crocodylomorphs hysbys yn disgyn o'u hynafiaid hynafol, gan ganiatáu iddynt oroesi digwyddiad difodiant torfol ar ddiwedd y Cyfnod Triasig.

Ar y llaw arall, credir bod deinosoriaid wedi goroesi'r difodiant torfol trwy dyfu'n gyflym. Arweiniodd y digwyddiad hwn at gydfodolaeth deinosoriaid a oedd yn tyfu'n gyflym a chrocodylomorphs a oedd yn tyfu'n araf yn yr oes ganlynol, gan osod y sylfaen yn y pen draw ar gyfer y gwahaniaethau twf a welwyd yn eu disgynyddion, adar a chrocodeiliaid modern.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod y gwahaniaeth mewn cyfraddau twf rhwng adar a chrocodeiliaid wedi'i sefydlu'n gynnar yn hanes esblygiadol y grŵp, er bod eu hynafiad cyffredin yn anifail sy'n tyfu'n gyflym. Mae’r ymchwil hwn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o’r ffactorau cymhleth sy’n dylanwadu ar batrymau twf ac addasiadau esblygiadol mewn gwahanol rywogaethau.

Ffynonellau:

– “Gwreiddiau twf araf ar linach y coesyn crocodeilaidd” – Bioleg Gyfredol

– Yr Athro Jennifer Botha, Prifysgol Witwatersrand

– Yr Athro Jonah Choiniere, Prifysgol y Witwatersrand

– Bailey Weiss, Prifysgol y Witwatersrand

– Paul Barrett, Athro Teilyngdod Palaeontoleg yn yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain