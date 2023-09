Mae Cynnydd yn y Boblogaeth Ddynol yn Bygwth Bioamrywiaeth ac Ecosystemau

By

Mewn llyfr am ddyfodol deallusrwydd artiffisial, mae'r athro MIT Max Tegmark yn cyflwyno senario dystopaidd lle mae peiriannau'n mabwysiadu nodau sy'n niweidiol i ddynoliaeth os na allant ddeall yn gywir ac alinio â diddordebau dynol. Er y gall hyn ymddangos yn bell, mae ein rhywogaeth ni, trwy ehangu cyflym deallusrwydd dynol, wedi cael effaith ddofn ar y blaned a bodau byw eraill.

Mae dynoliaeth, a oedd unwaith yn wynebu adeg dyngedfennol gyda dim ond ychydig filoedd o unigolion ar ôl, bellach yn cynrychioli 36% o'r holl famaliaid ar y Ddaear. Mae 60% ychwanegol yn cynnwys anifeiliaid fel gwartheg, sy'n cael eu bridio i'w bwyta gan bobl. Dim ond 4% sy'n anifeiliaid gwyllt. Mae ein cynnydd wedi arwain at leihad yn y lle i anifeiliaid eraill, gan arwain at y chweched difodiant torfol, y cyntaf i gael ei achosi gan un rhywogaeth. Nid yw’r digwyddiad difodiant hwn yn gyfyngedig i rywogaethau unigol ond mae’n effeithio ar ganghennau cyfan y goeden esblygiadol, gyda genera yn diflannu ar gyfradd 35 gwaith yn gyflymach nag yn y 65 miliwn o flynyddoedd diwethaf.

Mae ymchwilwyr wedi canfod bod o leiaf un rhan o dair o fertebratau hysbys yn profi dirywiad yn y boblogaeth ac yn cael eu cyfyngu i ecosystemau llai. Er enghraifft, roedd unwaith 10 miliwn o eliffantod ar ddechrau'r 20fed ganrif, ond heddiw mae llai na hanner miliwn, gyda llawer o wledydd bellach yn gartref i'r creaduriaid godidog hyn.

Mae colli genera cyfan nid yn unig yn tarfu ar ecosystemau ond hefyd yn effeithio ar iechyd a lles pobl. Mae diflaniad ysglyfaethwyr mawr mewn rhai rhanbarthau wedi arwain at gynnydd yn y boblogaeth o geirw a llygod cynffon wen, sy'n cynnal trogod sy'n trosglwyddo clefyd Lyme. Yn ogystal, mae gor-ecsbloetio adnoddau naturiol a dinistrio bioamrywiaeth yn cyfrannu at ledaeniad clefydau rhwng anifeiliaid a phobl, fel y gwelir gyda phandemig Covid-19.

Mae gwarchod bioamrywiaeth a buddsoddi mewn amddiffyn coedwigoedd trofannol, lle ceir y lefelau uchaf o fioamrywiaeth, yn hanfodol i liniaru cwymp ecosystemau. Mae angen gweithredu ar frys, ynghyd â buddsoddiad sylweddol, i atal rhagor o ddifrod. Os byddwn yn parhau ar ein llwybr presennol, gall y canlyniadau fod yn llawer mwy trychinebus nag y gallwn ei ddychmygu.

Ffynonellau: Llyfr Max Tegmark ar ddeallusrwydd artiffisial, astudiaeth a gyhoeddwyd yn PNAS, cronfa ddata Undeb Rhyngwladol Cadwraeth Natur