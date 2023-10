The Shell Galaxy NGC 3923: Nionyn Galactig wedi'i Datgelu

Mae Camera Egni Tywyll Arsyllfa Ryng-Americanaidd Cerro Tololo (DECam) wedi dal delwedd syfrdanol o'r galaeth cregyn NGC 3923. Wedi'i leoli tua 70 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear, mae NGC 3923 yn cynnwys modrwyau haenog o fewn ei halos galactig, sy'n ei ennill. dosbarthiad galaeth cregyn. Mae galaethau cregyn yn cyfrif am tua 10% o'r holl alaethau eliptig, a'r ddau brif fath arall yw galaethau troellog ac afreolaidd.

Credir bod adeiledd NGC 3923 wedi ffurfio trwy gyfuniad galaethol, lle'r oedd yr alaeth fwy yn amsugno ac yn plicio sêr i ffwrdd o alaeth lai. Yna unodd y sêr hyn â halo'r alaeth fwy, gan arwain at ffurfio'r cregyn consentrig. Er mai dim ond ychydig o gregyn y mae delwedd DECam yn eu dangos, amcangyfrifir y gallai fod gan NGC 3923 dros ugain o gregyn, ac o bosibl hyd at 42 hyd yn oed, yn ôl ymchwil flaenorol.

Canfuwyd bod NGC 3923 tua 50% yn fwy na'n galaeth Llwybr Llaethog, a'i gregyn yw'r mwyaf ymhlith yr holl alaethau cregyn hysbys. Yn ogystal â'r cregyn, mae'r ddelwedd hefyd yn datgelu lens disgyrchiant mawr o amgylch y clwstwr galaeth PLCK G287.0+32.9. Mae lensys disgyrchiant yn wrthrychau yn y gofod gyda meysydd disgyrchiant cryf sy'n plygu golau yn mynd trwyddynt, gan ganiatáu i seryddwyr chwyddo ac astudio gwrthrychau pell.

Mae lensio disgyrchiant yn chwarae rhan hanfodol wrth astudio golau hynafol yn y bydysawd. Trwy blygu golau mewn arcau neu hyd yn oed ffurfio Einstein Rings, mae lensys disgyrchiant yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i seryddwyr i gamau cynnar y cosmos. Mewn gwirionedd, gwnaed darganfyddiad y seren hynaf adnabyddus, yr amcangyfrifir ei bod tua 12.9 biliwn o flynyddoedd oed, yn bosibl trwy arsylwi lens disgyrchiant.

Mae delwedd maint llawn NGC 3923 yn arddangos ehangder a chymhlethdod ein bydysawd, gyda phigiau di-rif o olau yn goleuo'r olygfa. Mae'n ein hatgoffa o raddfa a harddwch aruthrol y cosmos, tra hefyd yn darparu gwyddonwyr â data gwerthfawr i ddeall dirgelion y bydysawd ymhellach.

