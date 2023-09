Astudiaeth Newydd yn Canfod Gall Cysgod Helpu i Atal Cannu Cwrel

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Brifysgol Southern Cross Awstralia wedi darganfod ateb posibl ar gyfer atal cannu cwrel: cysgod. Mae cannu cwrel, sydd wedi dod yn epidemig ledled y byd oherwydd cynnydd yn nhymheredd y dŵr, wedi achosi difrod sylweddol i riffiau, gan gynnwys y Great Barrier Reef enwog.

Yn ôl Peter Butcherine, awdur arweiniol yr astudiaeth, mae'r Great Barrier Reef o dan fygythiad uniongyrchol gan newid yn yr hinsawdd ac mae wedi profi pedwar digwyddiad cannu torfol ers 2016. Mae haf 2023-24 sydd ar ddod yn peri risg uchel oherwydd amodau El Niño ac uwch. tymereddau dŵr. Mae hyn, ynghyd â chanlyniadau newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol, megis tywydd poeth a stormydd morol amlach, yn cyflwyno perygl sylweddol i'r riff.

Er bod ymdrechion i leihau newid yn yr hinsawdd yn hanfodol, nid ydynt bellach yn ddigon i amddiffyn y Great Barrier Reef. Felly, canolbwyntiodd ymchwilwyr yn is-raglen Oeri a Chysgodi'r Rhaglen Adfer ac Addasu Creigresi (RRAP) eu hymdrechion ar ymchwilio i effeithiolrwydd cysgodi riffiau cwrel i frwydro yn erbyn cannu.

Cafwyd canlyniadau cadarnhaol gan yr astudiaeth, gan ddangos y gall hyd yn oed cysgodi rhannol am ran o'r dydd liniaru cannu yn effeithiol. Canfuwyd bod llai o olau haul 30% o gwmpas canol dydd solar am bedair awr yn arafu dyfodiad cannu mewn cwrelau bas â straen thermol.

Mae'r canfyddiadau hyn yn agor y posibilrwydd ar gyfer ymyriadau dynol amrywiol i gynorthwyo ecosystemau cwrel. Mae gorchuddion artiffisial, fel cadachau cysgod, yn un ateb posibl, ond mae angen ymchwil pellach i ddeall eu heffeithiau anuniongyrchol. Opsiwn addawol arall yw defnyddio systemau niwl artiffisial, a all ddarparu cysgod heb effeithio ar yr ecosystem cwrel. Fodd bynnag, mae angen ymchwil a datblygu ychwanegol cyn lleoli mwy yn y maes.

Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at bwysigrwydd dulliau arloesol o warchod riffiau cwrel a'r angen dybryd am weithredu i warchod yr ecosystemau hanfodol hyn.

Diffiniadau:

- Cannu cwrel: Y broses lle mae cwrelau yn diarddel yr algâu symbiotig sy'n byw yn eu meinweoedd, a achosir gan straenwyr amgylcheddol megis tymheredd dŵr uchel.

- Great Barrier Reef: System riff cwrel fwyaf y byd wedi'i lleoli oddi ar arfordir Queensland, Awstralia.

- Cysgodi: Lleihau faint o olau haul sy'n cyrraedd cwrelau trwy ddarparu gorchudd neu ddefnyddio dulliau artiffisial.

– El Niño: Patrwm hinsawdd a nodweddir gan gynhesu’r Cefnfor Tawel, a all gael effaith sylweddol ar batrymau tywydd ledled y byd.

- Tywydd poeth iawn morol: Cyfnodau o dymheredd dŵr anarferol o gynnes yn y cefnfor.

– Newid yn yr hinsawdd: Newidiadau hirdymor mewn tymheredd a phatrymau tywydd a achosir gan weithgareddau dynol, yn enwedig allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Ffynonellau:

– Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn Frontiers in Marine Science, a gynhaliwyd gan Brifysgol Southern Cross yn Awstralia

– Dyfyniad gan Peter Butcherine, cymrawd ymchwil ym Mhrifysgol Southern Cross Awstralia, a gyhoeddwyd mewn cyfweliad â Newsweek