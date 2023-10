Mae'r Lleuad Cynhaeaf Llawn ysblennydd yn disgleirio yn Kathmandu, Nepal

By

Goleuodd y lleuad cynhaeaf llawn diweddar ar ddydd Gwener, Medi 29, yr awyr dros Kathmandu, Nepal, mewn golygfa syfrdanol. Roedd y lleuad lawn arbennig hon yn arbennig, gan ei bod yn nodi'r olaf o bedair uwch leuad yn olynol, yn ôl NASA.

Roedd fideo treigl amser syfrdanol yn dal y lleuad lawn yn disgleirio'n llachar, gan arddangos ei harddwch syfrdanol. Recordiwyd y ffilm gan ddefnyddio ffôn gyda thelesgop refractor Celestron AstroMaster 90EQ.

Mae arwyddocâd y lleuad cynhaeaf llawn yn dyddio'n ôl i gyfnod pan nad oedd trydan ar gael yn rhwydd. Roedd ffermwyr yn aros yn eiddgar iddo gyrraedd gan ei fod yn rhoi amser ychwanegol iddynt gasglu eu cnydau cyn rhew cyntaf y tymor. Roedd hyn yn caniatáu iddynt sicrhau cynhaeaf llwyddiannus ac osgoi unrhyw niwed posibl a achosir gan y tywydd oer.

Mae'r term "moon super" yn cyfeirio at ffenomen lle mae'r lleuad yn ymddangos yn fwy ac yn fwy disglair nag arfer oherwydd ei agosrwydd at y Ddaear. Mae hyn yn digwydd pan fydd y lleuad ar ei bwynt agosaf at ein planed yn ei orbit eliptig.

Fel y dengys hanes cofnodedig, mae bodau dynol bob amser wedi cael eu swyno gan harddwch nefol y lleuad ac wedi rhoi iddo ystyron diwylliannol a symbolaidd amrywiol. Mae gweld lleuad lawn yn aml yn ennyn ymdeimlad o ryfeddod a rhyfeddod, gan ein hatgoffa o ehangder a dirgelwch y bydysawd.

