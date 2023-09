Neifion yn yr Wrthblaid: Pryd a Sut i Arsylwi'r Cawr Iâ

Bydd Neifion, yr wythfed blaned o'r haul a'r blaned bellaf yng nghysawd yr haul, yn wrthblaid ddydd Mawrth, Medi 19eg. Mae hyn yn golygu y bydd mewn llinell uniongyrchol â'r haul a'r Ddaear, gyda'n planed wedi'i lleoli yn y canol. Fel bonws ychwanegol, bydd Neifion hefyd yn gwneud ei hagwedd agosaf at y Ddaear, a elwir yn perigee, tua'r un pryd. Bydd hyn yn gwneud i'r blaned bell ymddangos yn fwy ac yn fwy disglair yn awyr y nos, gan greu cyfle gwych i arsylwi.

O Ddinas Efrog Newydd, bydd Neifion yn codi yn y dwyrain tua 6:58 pm EDT a dod yn weladwy ychydig oriau'n ddiweddarach. Ar ei bwynt uchaf yn yr awyr, tua 12:51 am EDT ddydd Mercher, Medi 20fed, bydd Neifion 46 gradd uwchben y gorwel. Bydd wedi'i leoli yng nghytser Pisces.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi, er bod Neifion yn y perigee, mae'r Ddaear a'r cawr iâ yn dal yn anhygoel o bell oddi wrth ei gilydd. Yn ystod y dull agosaf hwn, bydd Neifion yn dal i fod tua 2.7 biliwn o filltiroedd i ffwrdd o'n planed. I gynnig rhywfaint o bersbectif, mae pellter cyfartalog o 140 miliwn o filltiroedd rhwng y Ddaear a'r blaned Mawrth. Mae hyn yn golygu y gallai'r pellter cyfartalog rhwng y blaned Mawrth a'r Ddaear ffitio rhwng y Ddaear a Neifion bron i 20 gwaith drosodd.

Oherwydd ei bellter aruthrol, ni ellir gweld Neifion yn yr awyr gyda'r llygad noeth. Mae ganddi lled o 31,000 milltir (50,000 cilomedr), tua phedair gwaith maint y Ddaear, sy'n golygu mai hi yw'r bedwaredd blaned fwyaf yng nghysawd yr haul. Fodd bynnag, mae gwelededd Neifion yn gofyn am ddefnyddio telesgop neu ysbienddrych o safon ac amodau tywydd ffafriol.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

I gloi, mae gwrthwynebiad Neifion a'i agosrwydd at y Ddaear yn gyfle gwych i weld ac astudio'r cawr rhew pell hwn. Trwy ddefnyddio'r offer priodol a dod o hyd i leoliad addas, gall gwylwyr awyr ryfeddu at ryfeddodau cysawd yr haul.

Ffynonellau:

- Yn yr awyr

– gofod.com