Mae Dirywiad Iâ Môr yr Antarctig yn Codi Pryderon i'r Glôb a Seland Newydd

Mae uwchgynhadledd frys o Lwyfan Gwyddoniaeth yr Antarctig yn Wellington wedi tanio pryderon difrifol am y newidiadau brawychus sydd wedi digwydd yn Antarctica, yn enwedig o ran y gostyngiad sylweddol mewn rhew môr yn ystod y gaeaf diwethaf. Mae dau aelod blaenllaw o’r Llwyfan Gwyddoniaeth, yr Athro Nick Golledge a Dr Bella Duncan, y ddau o Ganolfan Ymchwil Antarctig Prifysgol Victoria Wellington, wedi mynegi eu pryderon am oblygiadau llai o rew môr yn Antarctica i’r gymuned fyd-eang, gan gynnwys Seland Newydd.

Tynnodd erthygl ddiweddar a gyhoeddwyd yn Communications Earth and Environment sylw at y lleiafswm erioed o iâ môr yr Antarctig a welwyd ym mis Chwefror 2023, gan awgrymu bod cynhesu cefnforoedd wedi chwarae rhan wrth wthio’r iâ i gyflwr isel newydd. Mae hyn yn dangos y gallai'r prosesau gwaelodol sy'n rheoli gorchudd iâ môr yn Antarctica fod wedi'u newid.

Yn ôl yr Athro Nick Golledge, mae modelau hinsawdd yn rhagweld gostyngiad parhaus yn iâ môr yr Antarctig yn y degawdau nesaf, hyd yn oed o dan senarios llym i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae’r gostyngiad mewn iâ môr yn bryder hollbwysig gan ei fod yn chwarae rhan hollbwysig yn y broses o gynhyrchu Dŵr Gwaelod yr Antarctig, un o gerhyntau cefnfor pwysicaf y blaned. Mae gan darfu ar ei gylchrediad oblygiadau pellgyrhaeddol i hinsawdd fyd-eang, gan gynnwys rhanbarth Wairarapa. Ar ben hynny, mae'r dirywiad mewn rhew môr yn fygythiad sylweddol i bengwiniaid yr Ymerawdwr, gan eu bod yn dibynnu'n helaeth arno ar gyfer bridio.

Mae Dr Bella Duncan yn rhannu pryderon yr Athro Golledge. Mae astudio cofnodion hanesyddol o amgylchedd yr Antarctig yn dangos bod y newidiadau presennol yn debygol o barhau, gan arwain at effeithiau sylweddol ar hinsawdd leol a byd-eang, lefelau'r môr, ac ecosystemau. Roedd y dinistr a achoswyd gan Seiclon Gabrielle eleni yn enghraifft amlwg o ganlyniadau awyrgylch cynhesach, sy'n dal mwy o ddŵr ac yn arwain at gynnydd mewn glawiad. Gyda’r disgwyl am ddigwyddiadau hinsawdd mwy eithafol, mae gweithredu brys i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn dod yn fwyfwy hanfodol, wrth i wyddonwyr hinsawdd frwydro i gyfleu brys y sefyllfa.

