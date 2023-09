Bodau Dynol Yn Gyrru Coll Canghennau Cyfan o Goeden Bywyd, Yn Rhybuddio Astudiaeth Newydd

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wedi datgelu bod bodau dynol yn achosi diflaniad canghennau cyfan o’r “Goeden Bywyd,” gan godi pryderon ynghylch chweched difodiant torfol posibl. Mae'r astudiaeth, a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Mecsico, yn canolbwyntio ar ddifodiant genera cyfan, sef dosbarthiadau rhwng rhywogaethau a theuluoedd.

Yn wahanol i astudiaethau blaenorol a archwiliodd golli rhywogaethau unigol yn unig, mae'r ymchwil hwn yn dadansoddi diflaniad genera cyfan. Mae’n gyfraniad sylweddol oherwydd ei fod yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach o’r cyfraddau difodiant presennol. Mae’r Athro Gerardo Ceballos, un o gyd-awduron yr astudiaeth, yn pwysleisio bod yr argyfwng difodiant yr un mor ddifrifol â’r argyfwng newid hinsawdd ond yn aml yn cael ei anwybyddu.

Trwy archwilio data gan yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN), canfu'r ymchwilwyr fod 73 o enynnau wedi diflannu yn ystod y 500 mlynedd diwethaf, gyda'r mwyafrif o ddifodiant yn digwydd yn y ddwy ganrif ddiwethaf. Mae hyn yn frawychus, oherwydd yn seiliedig ar gyfraddau difodiant blaenorol, dim ond dau genera ddylai fod wedi'u colli o fewn yr un amserlen.

Mae'r astudiaeth yn priodoli gweithgareddau dynol megis dinistrio cynefinoedd, gorbysgota, a hela fel prif achosion y difodiant hyn. Gall colli hyd yn oed un genws gael canlyniadau pellgyrhaeddol i ecosystemau. Mae'r ymchwilwyr yn credu bod angen gweithredu ar frys i atal colled pellach a chwymp gwareiddiadau.

Er bod consensws ymhlith arbenigwyr bod y gyfradd gyfredol o ddifodiant yn frawychus, mae p'un a yw'n bodloni'r meini prawf ar gyfer chweched difodiant torfol yn parhau i fod yn destun dadl. Diffinnir difodiant torfol fel colli 75% o rywogaethau o fewn cyfnod byr o amser. Fodd bynnag, os bydd cyfraddau difodiant cyfredol yn parhau neu'n cynyddu, mae difodiant torfol yn debygol o ddigwydd.

Mae awduron yr astudiaeth yn tynnu sylw at yr angen i flaenoriaethu diogelu ac adfer cynefinoedd naturiol er mwyn atal difodiant pellach. Maen nhw'n credu ei bod hi'n dal yn bosib arbed sawl genera os bydd camau'n cael eu cymryd ar unwaith.

Ffynonellau: Trafodion yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (PNAS)

Diffiniadau:

Genera: Yn y dosbarthiad o fodau byw, mae genws yn safle rhwng rhywogaeth a theulu.

Rhywogaeth: Grŵp o organebau sy'n rhannu nodweddion tebyg ac sy'n gallu atgenhedlu i gynhyrchu epil ffrwythlon.

Difodiant Torfol: Colled cyflym o ganran sylweddol o rywogaethau o fewn cyfnod byr o amser, gan arwain at newidiadau ecolegol ac esblygiadol mawr.

Coeden Bywyd: Cynrychiolaeth drosiadol o'r berthynas rhwng gwahanol rywogaethau, gan olrhain eu hanes esblygiadol yn ôl i hynafiad cyffredin.