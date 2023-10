Telesgop Radio Tonfedd Fesur enfawr a ddefnyddir i astudio aflonyddwch yn ionosffer y Ddaear

By

Mae ymchwilwyr wedi defnyddio Telesgop Radio Tonfedd Feistr Enfawr (GMRT) i astudio aflonyddwch yn ionosffer y Ddaear am y tro cyntaf. Yn flaenorol, gwnaed arsylwadau o'r ionosffer gan ddefnyddio lloerennau. Trwy wella ein dealltwriaeth o'r ionosffer, gall yr ymchwil hwn wella cywirdeb lleoli, llywio, ac amseru gwasanaethau, yn ogystal â hwyluso astudiaeth o alaethau radio. Arweiniwyd yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn a adolygwyd gan gymheiriaid Geophysical Research Letters, gan Sarvesh Mangala o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Astroffiseg Radio.

Llwyddodd y tîm i ganfod aflonyddwch ïonosfferig teithio ar raddfa ganolig (TIDs) gydag ystod o 100 i 300 km a TIDs ar raddfa fach o tua 10 km gan ddefnyddio'r GMRT. Gwnaed y sylwadau hyn ar amleddau o 235 MHz a 610 MHz. Datgelodd yr astudiaeth newidiadau annisgwyl yn yr ionosffer yn ystod oriau codiad haul, aflonyddwch ïonosfferig sylweddol, a strwythurau ar raddfa lai yn symud i'r un cyfeiriad.

Roedd sensitifrwydd “eithriadol” y GMRT yn caniatáu i'r ymchwilwyr ganfod a nodweddu TIDs yn ystod arsylwad naw awr a gynhaliwyd ar Awst 5-6, 2012. Mae'r astudiaeth hon yn un o'r rhai cyntaf i ddefnyddio offeryn lledred isel yn effeithiol (a leolir yn agosach at fagnetig y Ddaear cyhydedd) i ganfod newidiadau mewn dwysedd electronau yn yr ionosffer.

Gallai canfyddiadau'r ymchwil hwn wella gwybodaeth a modelau'r ionosffer, gan arwain at ddatblygiadau mewn technolegau a mesuriadau mwy cywir at ddibenion llywio a chyfathrebu. Mae'r GMRT, er nad yw'n archwiliwr traddodiadol ar gyfer astudio'r ionosffer, wedi profi'n effeithiol iawn wrth ganfod gwahanol ffenomenau ionosfferig.

Mae'r GMRT yn cynnig sensitifrwydd uwch o'i gymharu ag offer GPS a radar, gan alluogi mesuriadau manwl gywir o amrywiadau ionosfferig. Mae'r astudiaeth hon wedi dangos y potensial i'r GMRT agor llwybrau ymchwil newydd yn y maes hwn.

Ffynhonnell: The New Indian Express