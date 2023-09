Archwilio'r Bydysawd: Potensial Telesgopau Lleuad

Mae telesgopau wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o'r Bydysawd, o'n iardiau cefn i'r gofod. Fodd bynnag, wrth i dechnoleg barhau i ddatblygu, mae ymchwilwyr yn ystyried y cam nesaf yn natblygiad arsyllfa. Mae papur diweddar ar yr arXiv yn awgrymu y gallai gosod telesgopau ar wyneb y lleuad fod yn opsiwn addawol.

Er nad yw'r syniad o delesgopau lleuad yn gwbl newydd, mae NASA eisoes wedi ariannu prosiect o'r enw Telesgop Radio Lunar Crater (LCRT). Yn ystod teithiau Apollo, gosodwyd ôl-adlewyrchwyr ar y Lleuad, gan alluogi seryddwyr i fesur pellteroedd lleuad yn gywir.

Yn y papur newydd hwn, mae'r awduron yn trafod cysyniadau presennol ac yn cyflwyno syniad newydd o'r enw hypertelesgop. Mae rhai telesgopau lleuad arfaethedig yn cynnwys y rhai sy'n canolbwyntio ar arsylwadau radio ar ochr bellaf y Lleuad, astudio atmosfferau exoplanet gan ddefnyddio amrywiaeth o delesgopau, ac arsylwi gwrthrychau uwchfioled llachar. Mae hyd yn oed awgrymiadau ar gyfer adeiladu arsyllfa tonnau disgyrchiant tebyg i LIGO.

Y brif her gyda'r cynigion hyn yw eu cymhlethdod technegol, sy'n gofyn am adeiladu y tu hwnt i'n galluoedd presennol. Fel dewis arall mwy ymarferol, mae'r awduron yn awgrymu telesgop optegol sylfaenol sy'n defnyddio tir y lleuad. Trwy drefnu arae drych ar hyd ymylon crater ac atal y clwstwr canfod gyda chebl, gellid creu hypertelesgop. Mantais y dull hwn yw ei bod yn haws adeiladu drychau llai, ac mae siâp y crater yn lleihau'r angen am wrthgloddiau helaeth yn ystod y gosodiad.

Byddai amrywiad arall yn golygu gosod drychau ar un ochr crater a'r offeryniaeth ar yr ochr arall, gan ganiatáu ar gyfer hyd ffocal mawr. Fodd bynnag, byddai hyn yn cyfyngu ar ystod arsylwi'r telesgop.

Er bod y syniadau hyn yn eu camau cynnar o hyd, mae angen mynd i'r afael â sawl her cyn i delesgopau lleuad ddod yn realiti. Er enghraifft, rhaid ystyried cronni llwch ar ddrychau ac effaith bosibl gweithgaredd seismig lleuad ar aliniadau drych a chywirdeb canfodydd.

Serch hynny, mae natur anochel bodau dynol yn dychwelyd i'r Lleuad yn awgrymu mai dim ond mater o amser yw arsyllfa'r lleuad. Fel y mae hanes wedi dangos, ble bynnag mae bodau dynol yn mynd, mae telesgopau'n dilyn, a gallai'r Lleuad fod yn fan gwylio unigryw ar gyfer archwilio dirgelion y Bydysawd.

Ffynonellau:

- Erthygl wreiddiol gan Universe Today.