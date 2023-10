Dadorchuddio Cyfrinachau Genetig Cudd Rhywogaethau Mewn Perygl

By

Mae cydweithrediad rhyngwladol wedi cychwyn ar genhadaeth ryfeddol i ddatgelu cyfrinachau genetig rhywogaethau sydd dan fygythiad ar y Ddaear. Mae tîm Genomeg Bioamrywiaeth a Chadwraeth Prifysgol Connecticut, mewn partneriaeth â Oxford Nanopore Technologies a Gwasanaeth Coedwig yr Adran Amaethyddiaeth yn yr Unol Daleithiau, yn arwain menter i fapio DNA rhywogaethau mewn perygl a anwybyddir.

Dechreuodd y prosiect gyda grŵp o israddedigion yn mapio DNA y goeden cnau menyn sydd mewn perygl. Mae'r goeden cnau menyn, sy'n frodorol i Ogledd America, yn wynebu dirywiad yn y boblogaeth oherwydd ffwng wedi'i fewnforio o Asia. Trwy ddilyniannu genom y goeden fenynen, mae ymchwilwyr yn gobeithio cael mewnwelediad i'w mecanweithiau goroesi ac o bosibl achub y rhywogaeth rhag difodiant.

Megis dechrau yw’r ymdrech arloesol hon. Mae gan y tîm gynlluniau i ddilyniannu DNA rhywogaethau eraill sydd mewn perygl fel y lludw pwmpen, cwrelau môr dwfn, a'r cocatŵ awyru coch. Trwy'r ymchwil cynhwysfawr hwn, nod gwyddonwyr yw creu llyfrgell o wybodaeth enetig a all lywio penderfyniadau adfer a chadwraeth.

Nid yw llawer o'r rhywogaethau hyn wedi'u hastudio'n helaeth yn wyddonol, ac mae eu dilyniannau DNA yn anhysbys i raddau helaeth. Trwy ddilyniannu genomau rhywogaethau sydd mewn perygl, gall gwyddonwyr gael dealltwriaeth ddyfnach o'u nodweddion unigryw ac adnabod genynnau sy'n cyfrannu at eu goroesiad.

Un o agweddau hynod ddiddorol yr ymchwil hwn yw'r amrywiaeth o bloidy a welir yn y rhywogaethau hyn. Mae'r rhan fwyaf o anifeiliaid yn ddiploid, gyda dau gopi o bob cromosom, tra gall rhai planhigion fod yn dri- neu'n tetraploid. Fodd bynnag, credir bod y goeden onnen bwmpen sy'n cael ei dilyniannu eleni yn octaploid, gan ragori ar ddisgwyliadau a chodi cwestiynau diddorol am ei geneteg.

Mae effaith y prosiect hwn yn ymestyn y tu hwnt i warchod bioamrywiaeth. Mae hefyd yn darparu profiad ymchwil gwerthfawr yn y byd go iawn i fyfyrwyr israddedig, gan ganiatáu iddynt gyfrannu at ymdrechion archwilio gwyddonol a chadwraeth.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw DNA?

A: Mae DNA, neu asid deocsiriboniwclëig, yn foleciwl sy'n cario cyfarwyddiadau genetig ar gyfer datblygiad, twf ac atgenhedlu. Mae'n cynnwys niwcleotidau ac mae'n ffurfio strwythur helics dwbl. Mae DNA yn bresennol ym mron pob cell o organeb.

C: Beth yw rhywogaeth?

A: Mae rhywogaeth yn grŵp o organebau byw sy'n rhannu nodweddion cyffredin ac sy'n gallu rhyngfridio i gynhyrchu epil ffrwythlon. Mae'n gysyniad sylfaenol mewn bioleg a ddefnyddir i ddosbarthu a threfnu amrywiaeth bywyd.

C: Sut mae dilyniannu DNA yn helpu rhywogaethau sydd mewn perygl?

A: Mae dilyniannu DNA rhywogaethau sydd mewn perygl yn rhoi cipolwg ar eu mecanweithiau goroesi ac yn nodi nodweddion genetig sy'n cyfrannu at eu gwytnwch. Gall y wybodaeth hon arwain ymdrechion cadwraeth ac o bosibl arbed rhywogaethau rhag difodiant.

C: Pam mae mapio DNA rhywogaethau sydd mewn perygl yn bwysig?

A: Mae mapio DNA rhywogaethau sydd mewn perygl yn helpu i greu llyfrgell o wybodaeth enetig a all lywio penderfyniadau adfer a chadwraeth. Mae hefyd yn cyfrannu at wybodaeth wyddonol trwy ddatgelu mewnwelediadau newydd i gyfansoddiad genetig unigryw y rhywogaethau hyn.