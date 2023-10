Mae'r daeargryn mwyaf a gofnodwyd eto ar y blaned Mawrth yn Datgelu Gweithgaredd Tectonig

By

Yn ddiweddar, canfu glaniwr InSight NASA ddaeargryn maint 4.7 ar y blaned Mawrth, y daeargryn mwyaf a gofnodwyd erioed ar y blaned. Er y gall hyn ymddangos yn fach o'i gymharu â daeargrynfeydd ar y Ddaear, mae'n arwyddocaol i'n planed gyfagos. I ddechrau, roedd gwyddonwyr yn amau ​​​​mai effaith meteoryn oedd wedi achosi'r daeargryn, ond daeth chwiliad am grater trawiad yn wag. Arweiniodd hyn at ymchwilwyr i ddod i'r casgliad bod y daeargryn wedi'i achosi mewn gwirionedd gan weithgaredd tectonig y tu mewn i'r blaned Mawrth.

“Daethom i'r casgliad mai tectonig oedd y daeargryn mwyaf a welwyd gan InSight, nid effaith. Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn dangos y gall y diffygion ar y blaned Mawrth fod yn gartref i farsgrynfeydd mawr,” meddai’r prif awdur Ben Fernando, gwyddonydd planedol o Brifysgol Rhydychen. Mae'r canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Geophysical Research Letters, yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i brosesau daearegol y blaned Mawrth.

Yn wahanol i'r Ddaear, sydd â thectoneg platiau sy'n cynhyrchu daeargrynfeydd, mae gan y blaned Mawrth un plât solet. Fodd bynnag, mae'r blaned yn dal i grebachu ac oeri'n araf, a all arwain at fudiant a diffygion gweithredol yng nghramen y blaned Mawrth. Gall y diffygion hyn sbarduno gorgrynfeydd, hyd yn oed heb brosesau tectonig plât gweithredol.

Penderfynodd y tîm ymchwil fod y daeargryn maint 4.7 yn tarddu o ranbarth Al-Qahira Vallis, tua 1,200 milltir i'r de-ddwyrain o leoliad InSight. Roedd yr egni a ryddhawyd yn ystod y daeargryn hwn yn fwy na'r holl farsgrynfeydd eraill a ganfuwyd gan InSight. Cyn hynny, roedd y rhan fwyaf o'r marsquakes yn gysylltiedig â rhanbarth o'r enw Cerberus Fossae, i'r dwyrain o InSight. Roedd tarddiad y daeargryn pwerus hwn yn ddryslyd i wyddonwyr, gan nad oedd unrhyw nodweddion arwyneb canfyddadwy yn dynodi prosesau tectonig parhaus.

Mae absenoldeb crater effaith wrth chwilio am dystiolaeth o effaith yn garreg filltir arwyddocaol wrth ddehongli signalau seismig ar y blaned Mawrth. Mae deall gweithgaredd seismig y blaned Mawrth yn hanfodol ar gyfer teithiau dynol i'r blaned yn y dyfodol. Wrth i NASA gynllunio ar gyfer teithiau yn y dyfodol, bydd dealltwriaeth well o hanes daearegol a gweithgaredd seismig y blaned Mawrth yn hanfodol.

Yn gyffredinol, mae pob digwyddiad seismig a ganfyddir gan InSight yn chwarae rhan hanfodol wrth ddadorchuddio hanes daearegol y Blaned Goch. Mae'n taflu goleuni ar du mewn ac esblygiad Mars, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i ddosbarthiad gweithgaredd seismig ar y blaned. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol ar gyfer cynllunio teithiau dynol i'r blaned Mawrth yn y dyfodol.

Ffynhonnell: Geophysical Research Letters, Prifysgol Rhydychen, Coleg Imperial Llundain