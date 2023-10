Astudiaeth Newydd yn Datgelu Anifeiliaid Morol Hynafol sydd wedi Ildio i Newid Hinsawdd

By

Mae astudiaeth arloesol wedi taflu goleuni ar ddirgelwch diflaniad biota Malvinoxhosan, grŵp hynafol o anifeiliaid morol a ddiflannodd o’r uwchgyfandir Gondwana dros 390 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae gwyddonwyr wedi cael eu drysu ers tro gan ddifodiant sydyn yr anifeiliaid hyn, ond yn ôl yr ymchwil diweddaraf a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Earth Science Reviews, mae bys y bai bellach yn pwyntio'n uniongyrchol at newid hinsawdd.

Roedd Gondwana, a fodolai o tua 550 miliwn o flynyddoedd yn ôl i 180 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn cwmpasu De America, Affrica, Awstralia, Arabia, Madagascar, India ac Antarctica heddiw. Yn y rhan amrywiol a hynafol hon o'r byd y ffynnodd biota Malvinoxhosan hyd eu tranc sydyn.

Mae'r astudiaeth yn datgelu mai gostyngiad graddol yn lefel y môr dros gyfnod o 5 miliwn o flynyddoedd oedd yn gyfrifol am y digwyddiad difodiant. Er nad gostwng lefelau dŵr ei hun oedd yr achos uniongyrchol, arweiniodd at newidiadau hinsawdd sylweddol nad oedd yr anifeiliaid morol yn gallu addasu iddynt. Arweiniodd tarfu ar gerhyntau'r cefnfor ger Pegwn y De at gymysgu dyfroedd cynnes ac oer, gan effeithio'n andwyol ar ecosystem y creaduriaid preswyl dŵr oer hyn.

“Mae sensitifrwydd amgylcheddau pegynol ac ecosystemau i newidiadau yn lefel y môr a thymheredd yn amlwg,” meddai Cameron Penn-Clarke, prif awdur yr astudiaeth a gwyddonydd esblygiadol ym Mhrifysgol Witwatersrand yn Johannesburg. Mae diflaniad biota Malvinoxhosan yn amlygu'r canlyniadau parhaol a all ddigwydd pan fydd newidiadau amgylcheddol yn digwydd.

Mae’r “dirgelwch llofruddiaeth” hynafol hwn yn ein hatgoffa’n llwyr o’r argyfwng bioamrywiaeth presennol y mae ein planed yn ei wynebu. Wrth i ddyfroedd cynhesach ddod yn fwy cyffredin oherwydd newid yn yr hinsawdd, mae rhywogaethau morol arbenigol yn cael eu disodli gan rywogaethau mwy cyffredinol sy'n fwy addas i oroesi yn yr amodau newidiol.

Mae canfyddiadau’r astudiaeth hon yn ein hannog i fyfyrio ar freuder a rhyng-gysylltiad ecosystemau, gan bwysleisio’r brys i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd. Trwy ddeall y gorffennol, gallwn addasu a gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy i holl fywyd y blaned hon.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

C: Beth yw biota Malvinoxhosan?

Mae biota Malvinoxhosan yn cyfeirio at grŵp hynafol o anifeiliaid sy'n byw mewn dŵr a fodolai tua 390 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd yr organebau hyn yn byw yn yr uwchgyfandir Gondwana, a oedd yn cwmpasu De America, Affrica, Awstralia, Arabia, Madagascar, India ac Antarctica heddiw.

C: Beth achosodd difodiant biota Malvinoxhosan?

Mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu mai newid yn yr hinsawdd oedd y prif ffactor y tu ôl i ddifodiant biota Malvinoxhosan. Er bod gostyngiad graddol yn lefelau'r môr wedi sbarduno'r newidiadau hinsawdd, ni allai'r anifeiliaid morol addasu i'r newidiadau hyn, gan arwain at eu diflaniad.

C: Sut effeithiodd y gostyngiad yn lefel y môr ar yr ecosystem?

Fe wnaeth y gostyngiad yn lefel y môr amharu ar gerhyntau’r cefnforoedd o amgylch Pegwn y De, gan achosi i ddyfroedd cynnes ac oer gymysgu. Roedd y newid hwn yn ecosystem y biota Malvinoxhosan, a oedd yn ffynnu mewn dyfroedd oer, yn ei gwneud hi'n amhosibl iddynt oroesi. Arweiniodd yr aflonyddwch yn y pen draw at gwymp yr ecosystem gyfan o amgylch Pegwn y De.

C: Pa wersi allwn ni eu dysgu o ddifodiant biota Malvinoxhosan?

Mae difodiant biota Malvinoxhosan yn atgof pwerus o fregusrwydd amgylcheddol a rhyng-gysylltiad ecosystemau. Mae’n amlygu pwysigrwydd mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd presennol a gweithio tuag at arferion cynaliadwy i warchod bioamrywiaeth a sicrhau goroesiad rhywogaethau amrywiol yn wyneb amodau cyfnewidiol.