Seryddwyr yn Darganfod System Seren Prin yn cylchdroi Planedau

By

Mae tîm o seryddwyr sy'n defnyddio'r cyfleuster Telesgop Mawr Iawn yn Chile wedi gwneud darganfyddiad diddorol yn y gofod dwfn. Maent wedi dal delwedd o system seren o'r enw HIP 81208, sydd â seren ganolog enfawr wedi'i chylchdroi gan gorrach brown, "seren a fethodd" lai. Yn ogystal â hyn, mae gwyddonwyr wedi nodi planed yn cylchdroi seren fach sydd wedi'i lleoli lawer ymhellach i ffwrdd o'r seren ganolog. Mae'r blaned, o'r enw “HIP 81208 Cb,” tua 15 gwaith màs Iau.

Yn ôl Arsyllfa Ddeheuol Ewrop, sy'n sefydliad gwyddoniaeth cydweithredol o genhedloedd Ewropeaidd, mae darganfod HIP 81208 Cb yn gwneud y system seren yn system pedwarplyg hierarchaidd, gyda dwy seren a dau gorff nefol llai yn cylchdroi pob un. Mae'r blaned sydd newydd ei darganfod wedi'i lleoli ar y ffin rhwng planedau a chorrach frown, nad ydyn nhw'n enfawr ac yn ddigon poeth i gael ymasiad niwclear.

Fel arfer, mae seryddwyr yn dibynnu ar dechnegau fel y dull cludo i ganfod ac astudio allblanedau. Fodd bynnag, mae'r Telesgop Mawr Iawn, gyda'i ddrychau mawr, yn gallu dal delweddau uniongyrchol o'r bydoedd pell hyn. Mae Telesgop Gofod James Webb, arsyllfa ofod fwyaf pwerus y ddynoliaeth, hefyd yn chwarae rhan hanfodol wrth astudio atmosfferau allblaned a darparu mewnwelediad i'r bydoedd pell hyn.

Er mai ychydig sy'n hysbys am HIP 81208 Cb ar hyn o bryd, mae'r darganfyddiad yn ychwanegu at ein dealltwriaeth o allblanedau a'u nodweddion amrywiol. Mae’n bosibl y gallai rhai o’r planedau pell hyn gadw amodau sy’n addas ar gyfer bywyd estron, er na ddaethpwyd o hyd i unrhyw dystiolaeth bendant hyd yma.

Yn gyffredinol, mae'r darganfyddiad hwn yn amlygu cymhlethdod ac amrywiaeth systemau seren yn y bydysawd, gan ehangu ein gwybodaeth am y cyrff nefol sy'n bodoli y tu hwnt i'n system solar ein hunain.

Ffynonellau:

– Arsyllfa Ddeheuol Ewrop: ESO

- NASA