Mae Ymchwilwyr yn Detholiad RNA o Deigr Tasmania diflanedig

Mae gwyddonwyr wedi llwyddo i echdynnu RNA o rywogaeth ddiflanedig am y tro cyntaf. Roedd y thylacine, a elwir hefyd yn deigr Tasmania, yn marsupial cigysol a ddiflannodd ym 1936. Llwyddodd tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Stockholm a'r Ganolfan Paleogeneteg yn Stockholm i adennill RNA o sbesimen thylacin 130-mlwydd-oed yn y Stockholm Amgueddfa Hanes Natur.

Mae RNA (asid riboniwcleig) yn foleciwl sy'n chwarae rhan hanfodol mewn synthesis protein ac sy'n cario deunydd genetig mewn rhai firysau. Llwyddodd yr ymchwilwyr i ddilyniannu'r RNA o groen y sbesimen thylacin a meinweoedd cyhyrau ysgerbydol. Mae'r datblygiad arloesol hwn yn caniatáu i wyddonwyr astudio bioleg a metaboledd celloedd teigr Tasmania cyn iddo ddiflannu.

Cafodd y thylacin ei or-hela a'i feio am ladd da byw yn Tasmania, a arweiniodd at ei ddifodiant. Roedd colli cynefinoedd a chlefydau a gyflwynwyd hefyd wedi cyfrannu at ei dranc. Nod ymdrechion dad-ddifodiant diweddar gan Colossal Biosciences yw creu rhywogaeth ddirprwyol o’r thylacin a’i ailgyflwyno i’w gynefin gwreiddiol. Fodd bynnag, nid oedd yr ymchwil RNA a gynhaliwyd gan y tîm o Brifysgol Stockholm yn canolbwyntio ar ddad-ddifodiant.

Mae'r gallu i adennill RNA o rywogaethau diflanedig yn agor posibiliadau ar gyfer ymchwil pellach. Efallai y bydd gwyddonwyr yn gallu adennill RNA o anifeiliaid diflanedig eraill a hyd yn oed firysau hynafol a gedwir mewn casgliadau amgueddfeydd. Gallai hyn roi cipolwg ar esblygiad firysau a chyfrannu at ddatblygiadau mewn technoleg golygu genynnau, ffrwythloni in vitro, a dadansoddiad cyfrifiadol o ddata genetig.

Mae'r astudiaeth o DNA hynafol wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, a gallai adferiad RNA o rywogaethau diflanedig baratoi'r ffordd ar gyfer darganfyddiadau pellach. Gyda nifer o greaduriaid diflanedig yn cael eu cartrefu mewn amgueddfeydd, efallai y bydd echdynnu RNA o rywogaethau eraill yn dod yn realiti yn fuan.

